Superbike a Most, Gara 2: capolavoro di Bulega, Razgatlioglu beffato al photofinish

Uno stoico Bulega vince Gara 2 a Most battendo in volata Razgatlioglu, 1° nella Superpole Race. Petrucci sempre 3° davanti a Sam Lowes, Bautista buttato a terra nel pomeriggio. Il mondiale Sbk è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

La domenica di Most ha regalato due gare bellissime, in pieno stile Superbike, combattute dai due mattatori del campionato 2025. Toprak Razgatlioglu e Nicolò Bulega si sono confermati una spanna sopra tutti, lottando per Superpole Race e Gara 2 e rifilando sempre grandi distacchi alla concorrenza. In mattinata ha prevalso il turco, che salendo a sessantatré vittorie in carriera eguaglia Alvaro Bautista al secondo posto all time. Il successo non è stato scontato, però, perché un Bulega in crescita gli è rimasto attaccato finché un errore alla curva uno non lo ha costretto a tagliare la variante, chiudendo il gas.