Seconda tappa italiana del mondiale Superbike, dopo Cremona arriva Misano, sesto appuntamento del Mondiale '25 che entra nella seconda e decisiva fase. Bulega vs Razgatlioglu, Ducati vs BMW, sfida che si rinnova col mercato piloti che ha visto in 24 ore la conferma dell’italiano ancora per un anno in Superbike con Ducati Aruba e il passaggio di Toprak in MotoGP con Yamaha e team Pramac. Lo spettacolo del round di Misano live su Sky Sport MotoGP, gara 1 e 2 sabato e domenica alle 14 e superpole race domenica alle 11

Ducati: Bulega per la tripletta davanti al suo pubblico di casa

Con 31 punti di vantaggio su Toprak dopo cinque round, Bulega si presenta al Round di casa da capoclassifica e uomo da battere. 13 podi in 15 gare quest'anno con otto vittorie e cinque secondi posti al suo secondo anno in SBK dopo il titolo in Supersport. Il recente rinnovo con Ducati per il 2026 certifica la piena fiducia del team nel talento italiano, che oltre a essere il leader della squadra ufficiale avrà anche la possibilità di lavorare con il test team MotoGP. Cosa non da poco in ottica 2027…

Accanto a lui, Alvaro Bautista lavora per tornare ai livelli del biennio magico 2022-2023. Lo spagnolo punta a inserirsi nella lotta per il podio e a capire quale sarà il suo futuro, non è infatti scontato il rinnovo con Aruba. Restando in casa Ducati Danilo Petrucci ha vissuto una due giorni complicata da due cadute nei test, ma sa bene che per consolidare il fantastico terzo posto in classifica generale bisognerà andare a podio. Attesa anche per Andrea Iannone (Pata GoEleven), che dovrà superare i controlli medici dopo l’infortunio al piede rimediato a Most: se sarà in pista, proverà di tutto per stare davanti, non si sono dubbi.