Supersport a Misano: Manzi intoccabile in Gara 1, Thompson batte Gaggi nella 300

Manzi parte decimo e rimonta in fretta fino alla vittoria. Secondo il poleman Masià, Oncu terzo. In Supersport 300 Gara 1 va a Thompson, Gaggi è secondo e ritrova il podio insieme a Garcia SBK, GARA 1 A MISANO: VINCE TOPRAK

Per Stefano Manzi non poteva esserci soddisfazione più grande della vittoria in Gara 1 a Misano, pista di casa. Il leader di classifica del mondiale Supersport si è preso di forza il successo dopo la partenza dalla decima casella dello schieramento, guadagnando sei posizioni allo start e imponendosi come prima forza fin dai chilometri iniziali. L'italiano ha battagliato con Jaume Masià e Can Oncu, entrambi molto in forma, ma alla fine ha conquistato la sua seconda vittoria sul tracciato dedicato a Marco Simoncelli.

Masià e Oncu sempre sul podio Il poleman Masià si è confermato in netta crescita, al terzo weekend consecutivo in zona podio e sempre più protagonista della categoria, mentre Oncu ha concluso una gara regolare e senza errori portando a casa punti importanti per la classifica generale. Giù dal podio Valentin Debise e Tom Booth-Amos, poi un plotone di quattro piloti molto ravvicinati in cui Marcel Schroetter ha preceduto Jeremy Alcoba, Lucas Mahias e Federico Caricasulo. Top-10 per Philipp Oettl, appena davanti a Mattia Casadei (autore di una cattiva partenza) e Leonardo Taccini.