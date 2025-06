Una favola, perché dietro alla vittoria di Robert Kubica alla 24 Ore di Le Mans c'è la storia di un pilota che, nonostante i momenti difficili dovuti affrontare in carriera, non ha mai mollato. Ha combattutto superando il tragico incidente avvenuto al Rally Andora del 2011 e ieri, 15 giugno 2025, ha scritto una pagina di storia del motorsport, al volante della tanto sognata Ferrari. Eppure, per il polacco il vero successo è un altro, molto più personale, come raccontato nel post gara: "Non credo che questo sia il successo più importante della mia carriera. Quello più importante non ha niente a che fare con le corse, se devo essere sincero. È la vittoria che ho fatto, la battaglia che ho combattuto quando la mia mente o il mio cervello non accettavano i miei limiti dopo l'incidente. Durante il recupero sono stati mesi numerosi di battaglia, di lavoro, per accettare, per ricominciare, per mettere il cuore in pace, per non vivere con il 'ma se non fosse successo', ma con dei traguardi e obiettivi davanti. Accettare i tuoi limiti, che sembra facile, ma per me non lo è stato per niente". Una vittoria contro tutto e tutti, che però ha bisogno di tempo per essere realizzata a pieno: "Diciamo che oggi il destino mi ha restituito qualcosa, almeno a livello sportivo; è un risultato enorme. Sono una persona che, anche quando ho vinto in F1, non me la sono goduta; probabilmente domani ci riuscirò di più. Adesso c'è anche stanchezza, sono tantissime ore che non dormiamo, almeno nelle ultime 38 ore. Ne ho dormite due, ma magari quando riuscirò a prendere un po' di zuccheri il cervello si accenderà e me la godrò di più".