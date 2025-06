Tanak su Hyundai al comando della gara al termine del Day-2. Caldo torrido e prove speciali impegnative hanno messo a dura prova gli equipaggi. In difficoltà Neuville e Rovampera, grande prova di Fourmaux su Hyundai e Ogier su Toyota che chiudono rispettivamente secondo e terzo. Il programma di sabato su Sky: live Stage 2 dalle 9 e dalle 16 Stage 3 su Sky Sport Arena, Sky Sport Max, Sky Sport 253 e NOW

C'è Ott Tanak con la Hyundai al comando al termine della seconda giornata di gara del Rally Acropoli in Grecia. Un venerdì complicato, sia per il caldo infernale che per le speciali particolarmente impegnative. Su tutte i due passaggi mattutini lungo la temuta 'Aghii Theodori'. Numerose forature hanno condizionato vari equipaggi, tra i big è stato Neuville a farne più di tutti le spese: il belga della Hyundai ha chiuso all'ottavo posto a più di due minuti di ritardo da Tanak . "È stata sicuramente una giornata molto positiva nel complesso. Certo, a volte è stato difficile tenere tutto intatto, ma penso che alla fine dobbiamo essere contenti di non aver avuto grossi problemi con le gomme o con la macchina. Siamo decisamente contenti di essere qui", ha detto l'estone.