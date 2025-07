Superbike a Donington: Manzi in pole in Supersport, Neila svetta nel WorldWCR

Il fine settimana di Donington della classe Supersport si apre nel segno del leader del mondiale Stefano Manzi, che impone la sua legge e conquista la prima pole position della sua stagione. Con il tempo di 1'29"450, l’italiano è emerso in una Superpole tiratissima, che ha visto ben diciassette piloti in un secondo e i primi undici in meno di cinque decimi. Manzi ha battuto Can Oncu e Jaume Masià, che si accomodano accanto a lui in prima fila, mentre la seconda è aperta da un ottimo Mattia Casadei: dopo l’esordio col botto a Misano, in cui fu secondo in qualifica, il nuovo pilota del team MotoZoo conferma un gran potenziale. Più veloce di tutti nella prova libera, Lucas Mahias ha staccato il quinto tempo davanti al connazionale Valentin Debise, con Tom Booth-Amos e Philipp Oettl ad animare la terza fila insieme a Roberto Garcia. Bo Bendsneyder si aggiudica la decima posizione sullo schieramento di Gara 1, mentre il suo compagno di squadra Filippo Farioli è dodicesimo. Gli altri italiani: diciannovesimo Niccolò Antonelli, ventiduesimo Leonardo Taccini, ventitreesimo Raffaele De Rosa, ventisettesimo Federico Caricasulo. Luca Ottaviani, sostituto di Syarifuddin Azman, non ha potuto siglare tempi utili essendo stato coinvolto in una carambola a inizio turno con Yuki Okamoto; per il giapponese una commozione cerebrale e infortuni a petto e clavicola sinistra.