Round Ungheria: doppietta di Manzi in Supersport, Neila trionfa in Gara 2 del WorldWCR

Un Manzi perfetto a Balaton fa sua anche Gara 2, sorprende il danese Jespersen al secondo posto. Oncu batte Bayliss per chiudere il podio. Nel WorldWCR Neila vince e pareggia i conti con Herrera, terza dietro Jones SBK, RISULTATI E CLASSIFICA DOPO BALATON

Un inarrestabile Stefano Manzi si impone in Gara 2 a Balaton Park, completando un percorso netto in classe Supersport. Il leader del mondiale ha avuto il suo bel da fare in questa occasione, scoprendo un rivale tenace nel danese Simon Jespersen, ma con un strappo finale il pilota di Ten Kate Racing si è assicurato la settima vittoria stagionale. Con il terzo posto del rivale Can Oncu, il divario in classifica tra i due sale a cinquantanove lunghezze.

Primo podio in Supersport per Jespersen Jespersen è stato non solo veloce, ma anche molto lucido nella gestione delle fasi di gara, seguendo Manzi per distaccare gli inseguitori. Per il giovane talento del team Althea è il primo podio in Supersport, mentre Oncu ha negato la stessa gioia a Oliver Bayliss: i due se la sono giocata fino all’ultimo giro, con il turco che ha prevalso sull’australiano per la terza piazza (non senza manovre decise). Grandi rimonte per Valentin Debise e Jaume Masià: il francese ha chiuso quinto recuperando diciassette posizioni rispetto al via, mentre il catalano ne ha guadagnate ben venticinque arrivando sesto. Tra gli italiani, a punti anche Mattia Casadei, nono.

Supersport, l'ordine di arrivo di Gara 2

Supersport, la classifica di campionato dopo il round di Balaton

Neila vince nel WorldWCR e recupera su Herrera Nel WorldWCR vittoria per Beatriz Neila, che recupera i punti persi in Gara 1 da Maria Herrera e torna a meno nove in classifica. La pilota di Ampito Crescent Yamaha ha preceduto di soli due decimi Chloe Jones, sempre più protagonista del mondiale femminile, mentre Herrera ha chiuso terza. Più staccata Roberta Ponziani, che anche in Gara 2 ha avuto la meglio di Sara Sanchez. Ventitreesima Beatrice Barbera.

WorldWCR, l'ordine di arrivo di Gara 2