Dopo tre anni in sella alla Ducati del team Barni, Danilo Petrucci approda nel team ufficiale BMW nel 2026, ereditando così la moto del campione del Mondo in carica Toprak Razgatlioglu. "Il mio obiettivo era guidare una moto ufficiale perché voglio davvero lottare per il titolo Mondiale" ha affermato Petrucci, che ha poi aggiunto: "Penso che questo sia il passo di cui avevo bisogno per essere nella posizione di raggiungerlo" SBK, IL CALENDARIO 2026 - TUTTE LE NEWS

"Sono davvero felice di unirmi a BMW Motorrad Motorsport per la prossima stagione del Mondiale Superbike e sono orgoglioso di guidare la moto che attualmente porta il numero 1 " ha affermato Petrucci, come riportato dal comunicato diffuso da BMW per annunciarne l'ingaggio. " Il mio obiettivo era guidare una moto ufficiale perché voglio davvero lottare per il titolo Mondiale. Penso che questo sia il passo di cui avevo bisogno per essere nella posizione di raggiungerlo. Non vedo l'ora di unirmi al team e v oglio ringraziare tutti in BMW e tutte le persone che mi supportano . Voglio anche ringraziare il Barni Spark Racing Team per questi tre anni nel Mondiale Superbike e per avermi permesso di entrare in un team ufficiale, il mio obiettivo".

Le parole di Sven Blusch, capo di BMW Motorrad Motorsport

"Siamo molto lieti di dare il benvenuto a Danilo Petrucci nella nostra famiglia BMW Motorrad Motorsport nel 2026. Siamo certi che con Danilo potremo continuare la nostra storia di successi nel WorldSBK. Il suo passaggio a BMW Motorrad Motorsport è più di un semplice nuovo contratto: è il riconoscimento del suo duro lavoro nel corso della sua carriera. Danilo si è più che guadagnato il suo posto come pilota ufficiale e siamo convinti che la sua passione e la sua abilità contribuiranno a guidare il nostro team verso il futuro. La sua impressionante carriera in varie discipline motoristiche è una testimonianza del suo talento e della sua capacità di esibirsi nelle condizioni più impegnative. Danilo non solo ha eccelso in pista, ma ha anche conquistato il cuore dei fan con il suo carattere unico e la sua autenticità. È un vero combattente che non si arrende mai e il suo atteggiamento positivo è fonte di ispirazione non solo per il suo team, ma per tutti coloro che lo seguono. Non vediamo l'ora di affrontare le sfide e i successi che ci attendono e siamo orgogliosi di avere presto Petrux come membro della nostra famiglia BMW

Motorrad Motorsport".