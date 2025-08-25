Superbike, Jonathan Rea annuncia il ritiro: "E' stato un viaggio fantastico"

Con un video pubblicato sui canali social, Jonathan Rea ha annunciato il ritiro dalle corse e dal Mondiale Superbike una volta terminata questa stagione. Sei volte iridato, ha conquistato nel corso della propria carriera 119 vittorie, 264 podi, 44 pole position e 104 giri veloci. "Questo sport è stato tutto per me. E' stato un viaggio fantastico, ci vediamo nel paddock"

E oggi, lunedì 25 agosto, il ritiro annunciato con un video diffuso sui propri social in cui è seduto davanti alle tute utilizzate nel corso degli anni, con la voce tremolante: "Da diverso tempo ho pensato a questo giorno. Ho deciso di fare un passo indietro dalle corse a tempo pieno e di ritirarmi" ha dichiarato il "Cannibale", che negli anni ha conquistato 119 vittorie, 264 podi, 44 pole position e 104 giri veloci oltre ai sei titoli iridati. "Questo sport è stato tutto per me, sin da quando ero bambino in Irlanda del Nord fino ad arrivare al gradino più alto del podio nel Mondiale Superbike, vincendo gare e titoli mondiali. Nel corso della mia carriera ho avuto un solo obiettivo: vincere. Questa mentalità ha definito chi ero. Non ho mai corso per ingrandire i miei numeri. Io ho sempre corso per essere il migliore. Ma è arrivato il momento di ascoltare il mio corpo, la mia mente e soprattutto il mio istinto. Non posso correre per vincere. Ed è ora di fare un passo indietro [...]. E' stato un viaggio fantastico. Ci vediamo nel paddock".