Il team di Ed Carpenter lo ha supportato, e lui è stato il vero protagonista degli ultimi 20 giri in assoluto. Non si era mai visto un pilota guidare in questo modo, a 300 km orari di traverso, su un ovale. E stata una rincorsa allo spagnolo, esaltante, spettacolare, unica, che ne ha sancito la vera dote agonistica di un pilota che Carpenter ha voluto a tutti i costi e ne ha avuto ragione. Il danese nato a Copenaghen nel 2000, da un inizio un po' lento in Europa e complicato, complice anche l’età non proprio giovane (ha esordito attorno ai 16 anni con le monoposto), decide di varcare l'Oceano e proporsi come il pilota da battere. Idea geniale e soprattutto efficace. Trova subito il modo di mettersi in evidenza e s’impone nella Indy Light o NXT alla sua seconda stagione con il team di Dale Coyne nel 2023. La vetrina più importante è la vittoria della 24 ore di Daytona, la gara mito assieme a Indy 500 per gli americani. Lui danese, finto freddo, si scalda e appare agli occhi dei fans come un tipico Yankee.