GTWC Europe, round 8: al via la 3 ore del Nürburgring. Il programma su Sky

Il GT World Challenge Europe torna finalmente in azione dopo la pausa estiva questo weekend al Nürburgring, in Germania, per l'ottavo round stagionale, penultima tappa del calendario Endurance 2025. La 3 ore si annuncia incerta non solo per i valori in pista, ma anche per le condizioni meteo che come al solito qui al Ring sono un rebus: previsioni che infatti indicano probabile pioggia soprattutto nella giornata di domenica, sia durante le qualifiche mattutine previste per le 09.00, che nel pomeriggio.

La sfida per il titolo Endurance La classifica overall non è mai stata così serrata: Mercedes-AMG #48 , BMW WRT #32 e Porsche Rutronik #96 sono racchiuse in appena 2 punti nelle prime tre posizioni. Un equilibrio che rende il Nürburgring un crocevia fondamentale per le sorti del campionato, con la lotta destinata a decidersi probabilmente solo nell'ultimo round. Ne è consapevole l'italianissimo Matteo Cairoli, leader della classifica con la Mercedes-AMG #48 che proverà a tenere il "mamba" in vetta alla classifica in vista dell'ultimo round in Spagna in quel di Ottobre. Il classe '96 campione della Porsche Cup Italia nel 2014 e 2° classificato della Supercup del 2016, punta ad aggiungere un altro tassello fondamentale alla sua carriera, provare a portare a casa il titolo Endurance.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da GT World Challenge Europe Powered by AWS (@gtworldcheu)

Gli altri protagonisti In categoria Gold occhi puntati sulla #33 del Verstappen.com Racing Team, che ha qui il primo "match point" con la concreta possibilità di chiudere matematicamente il discorso campionato senza aspettare Barcellona dopo la vittoria di classe nella 24h di Spa. In classe Silver, invece, continua l'inseguimento di Di Folco con Aka e Moncini (subentrato a Companc) a bordo dell'Audi del Tresor Attempto Racing #99: l'obiettivo? Portare la lotta fino all'ultimo round della stagione in Spagna più vicini possibile in classifica alla BMW M4 GT3 #42 del Century Motorsport.

Ferrari e AF Corse Non mancano le attese per le Ferrari di AF Corse, le #50 e #51, protagoniste entrambe di una stagione Endurance difficile. Sul circuito del Nürburgring, la Rossa cerca il risultato che possa confermare i progressi visti a Spa e che possano rilanciare entrambe le auto, soprattutto quella dei campioni in carica 2024, ad una lotta per un podio finale.

Dal trono di Spa: torna Bortolotti nel terreno di caccia Lamborghini Occhi puntati su Mirko Bortolotti, reduce dal trionfo storico nella 24 Ore di Spa. Il campione in carica DTM e fresco vincitore della Endurance GT più importante al mondo, è chiamato a cavalcare l'onda dei grandi risultati ottenuti dal suo team anche nei round Sprint che possono far pensare a qualcosa di importante per il finale di stagione. Il Grasser Racing Team, tra l'altro, conosce molto bene il sapore del successo su questo tracciato: fu infatti Mapelli a portare la Lamborghini alla vittoria al Nürburgring lo scorso anno. Un precedente non isolato (vittorie della vettura di Sant'Agata anche nel 2016 e nel 2021) che conferma la grande competitività della Huracan GT3 in questo tracciato.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da GT World Challenge Europe Powered by AWS (@gtworldcheu)

Nürburgring GP: caratteristiche e insidie Il Nürburgring GP è un tracciato tecnico e molto completo: lunghi rettilinei alternati a curve lente come la prima esse ed il tornantino, settori lenti e tecnici come la Mercedes Arena ed un settore finale veloce che non perdona errori. In caso di pioggia la pista diventa ancora più selettiva: i saliscendi del circuito e l'asfalto spesso umido metteranno a dura prova il grip e la gestione delle gomme. Setup, assenza di sbavature, calma e audacia saranno fondamentali per fare la differenza.