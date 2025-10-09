Penultimo round della stagione, si scende in pista a Estoril dove riprende la sfida tra Razgatlioglu e Bulega, BMW contro Ducati. Mondiali piloti e costruttori ancora aperti quando mancano sei gare alla conclusione della stagione. Round potenzialmente decisivo anche per la Supersport dove Manzi si presenta da favorito. Tutto il weekend LIVE su Sky Sport MotoGP: Superbike gara 1 e 2 sabato e domenica alla 15.00, Superpole race domenica alle 12.

124 punti ancora da assegnare nei due round finali del Mondiale Superbike 2025, sei gare da correre. Si riparte da Estoril con la BMW e Toprak Razgatlioglu in testa al campionato con 36 punti di margine su Nicolò Bulega, factory team Ducati. Il turco, campione del mondo in carica, è il favorito per il titolo, i numeri non mentono. Gli basterebbe arrivare secondo nelle sei gare rimanenti per laurearsi campione del mondo per la terza volta in carriera prima di chiudere la sua avventura in Superbike e passare in MotoGP nel 2026 con la Yamaha del team Pramac.

Aragon: Bulega risponde con una doppietta

Al MotorLand Aragon, Ducati si è presentata con uno storico di otto vittorie consecutive nelle ultime stagioni. Razgatlioglu è riuscito nell’impresa di vincere Gara 1, portando a 13 la sua striscia di successi consecutivi, ma Bulega ha risposto alla grande domenica con una doppietta, anche grazie a un sorpasso decisivo all’ultimo curvone nella Superpole Race. Il pilota Ducati Aruba ha quindi ripreso a vincere (non gli succedeva da Most), mantenendo vive le speranze per il mondiale. 36 punti da recuperare a Toprak sono molti, ma non è impossibile a maggior ragione se qualcuno degli altri ducatisti riuscisse ad inserirsi nella battaglia per il podio.

Tutto aperto per il podio del mondiale. Per il terzo gradino è lotta a tre…

Petrucci 284 punti, Locatelli 254, Bautista 253. Sono loro tre a giocarsi la posizione alle spalle del "magic duo" Razgatlioglu-Bulega. Danilo arriva a Jerez da infortunato, problemi seri in allenamento. Ecco direttamente dalle sue parole: "Purtroppo venerdì scorso mentre mi allenavo in palestra con un elastico ho colpito la spalliera con la mano destra, quella dove in tre metacarpi ho 20 viti e 2 placche. Il quarto metacarpo, che ha 3 viti, si è rotto in coincidenza di una di queste tre viti. Proverò a correre qui a Estoril in Portogallo" (profilo IG ufficiale). La questione è molto delicata e non tranquillizzante in ottica mondiale. Un vero peccato non averlo al 100% per le ultime battaglie stagionali dopo che il Barni Spark Racing Team ha conquistato ad Aragon il suo secondo titolo consecutivo tra gli indipendenti.

Costruttori: Ducati e BMW divise da sei punti

Il Mondiale Costruttori è apertissimo. Ducati guida con 531 punti, ma BMW è a soli sei punti di distanza. Con due round e 124 punti ancora disponibili, il titolo è tutt’altro che deciso. Per Ducati potrebbe essere il 21° titolo in 38 anni di storia del WSBK, per BMW sarebbe il primo storico successo, grazie inequivocabilmente a Toprak (Vd Mark è tredicesimo in classifica mondiale).

Supersport: Manzi contro Oncu per il titolo

Nel mondiale Supersport lotta in casa Yamaha, Stefano Manzi in forza al team Pata Ten Kate Racing e Can Oncu dell’italianissimo BLU CRU Evan Bros si giocano il titolo in questi ultimi due round. Manzi ha perso nove punti ad Aragon, dove ha chiuso terzo e secondo, ma conserva sempre 60 rassicuranti lunghezze di vantaggio. Con quattro gare ancora da disputare, il romagnolo ha un buon margine, ma dovrà gestirlo con grande attenzione.

Il round di Estoril in diretta su Sky Sport MotoGP

Venerdì 10 ottobre

Ore 11.30: Superbike – Prove Libere 1

Ore 14.50: Supersport – Superpole

Ore 15.55: Superbike – Prove Libere 2

Ore 17: Supersport 300 - Superpole

Sabato 11 ottobre

Ore 11.55: Superbike – Superpole

Ore 13.30: Supersport - Gara 1

Ore 14.45: Pre-Superbike

Ore 15: Superbike – Gara 1

Ore 15.35: Post gara

Ore 16.10: Supersport 300 – Gara 1

Domenica 12 ottobre

Ore 11.45: Pre-Superbike

Ore 12: Superbike - Superpole Race

Ore 12.15: Post gara

Ore 13.30: Supersport – Gara 2

Ore 14.45: Pre-Superbike

Ore 15: Superbike - Gara 2

Ore 15.35: Post gara

Ore 16.10: Supersport 300 – Gara 2