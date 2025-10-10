Esplora tutte le offerte Sky
Superbike a Estoril in Portogallo: prove libere a Bulega. Tempi e risultati

superbike
Edoardo Vercellesi

A Estoril i valori in campo della Superbike si confermano: dopo essere stato dietro in mattinata, Bulega precede Razgatlioglu in FP2 ed è il più veloce di giornata. Bene le Bimota di Alex Lowes e Bassani, sorprende Vickers 5°. Petrucci unfit per il weekend

Il penultimo round del mondiale Superbike 2025 ha preso il via sul tracciato di Estoril e lo ha fatto nel segno di Nicolò Bulega, risultato il più veloce nella prima giornata di attività in pista. Già vincitore in Portogallo nella Superpole Race del 2024, il ducatista è stato secondo in FP1 e ha svettato nella sessione pomeridiana di prove libere, chiusa col tempo di 1’35”778. Nessun altro è riuscito a scendere sotto il muro del 1’36”, nemmeno Toprak Razgatlioglu (a cui sono mancati solo dieci millesimi). 

Le Bimota alle spalle di Bulega e Toprak 

I due mattatori del campionato non sembrano voler lasciare scampo nemmeno in questo undicesimo appuntamento stagionale, ma alle loro spalle sono emerse le Bimota di Alex Lowes e Axel Bassani, terzo e quarto nella combinata con due sessioni sempre in top five. A trovare quella top five, in maniera inaspettata, è stato poi Ryan Vickers. Nel giorno dell’annuncio della rescissione del suo contratto con Motocorsa Racing, l’inglese ha stampato un paio di bei giri e si è messo davanti a un nome altisonante come Jonathan Rea. Settima posizione per Xavi Vierge, che di Rea prenderà il posto in Yamaha nel 2026, poi le Ducati di Sam Lowes e Andrea Iannone.

Niente Estoril per Danilo Petrucci

La seconda miglior Yamaha è quella di Remy Gardner al decimo posto davanti ad Andrea Locatelli. Alvaro Bautista è partito bene, ma non ha impressionato nel tempo sul giro secco e si è dovuto accontentare della dodicesima piazza. Peggio è andata a Danilo Petrucci, che dopo la FP1 ha ricevuto lo stop da parte dei medici e non potrà prendere parte al resto del weekend: su di lui pesa la frattura del quarto metacarpo della mano destra patita in un allenamento in palestra. Sedicesimo Yari Montella, ventesimo Michael Ruben Rinaldi.

