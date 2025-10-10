Il penultimo round del mondiale Superbike 2025 ha preso il via sul tracciato di Estoril e lo ha fatto nel segno di Nicolò Bulega, risultato il più veloce nella prima giornata di attività in pista. Già vincitore in Portogallo nella Superpole Race del 2024, il ducatista è stato secondo in FP1 e ha svettato nella sessione pomeridiana di prove libere, chiusa col tempo di 1’35”778. Nessun altro è riuscito a scendere sotto il muro del 1’36”, nemmeno Toprak Razgatlioglu (a cui sono mancati solo dieci millesimi).

Le Bimota alle spalle di Bulega e Toprak

I due mattatori del campionato non sembrano voler lasciare scampo nemmeno in questo undicesimo appuntamento stagionale, ma alle loro spalle sono emerse le Bimota di Alex Lowes e Axel Bassani, terzo e quarto nella combinata con due sessioni sempre in top five. A trovare quella top five, in maniera inaspettata, è stato poi Ryan Vickers. Nel giorno dell’annuncio della rescissione del suo contratto con Motocorsa Racing, l’inglese ha stampato un paio di bei giri e si è messo davanti a un nome altisonante come Jonathan Rea. Settima posizione per Xavi Vierge, che di Rea prenderà il posto in Yamaha nel 2026, poi le Ducati di Sam Lowes e Andrea Iannone.