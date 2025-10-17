Il gran finale del mondiale Superbike 2025 prende il via a Jerez con le prove libere del venerdì, su una pista amica per tanti piloti e squadre in quanto sede di tante sessioni di test. Il risultato della prima giornata non stupisce nessuno, perché il più veloce di tutti è Nicolò Bulega: leader sia in FP1 che in FP2, l’italiano ha siglato il suo miglior tempo nei primissimi giri della mattinata, un 1’38”587 che ha resistito per tutto il giorno e che dista solo un secondo dal record in Superpole dell’anno scorso (appartenente proprio a Bulega). Non tutto è andato alla perfezione, però, per il box Aruba.it Racing - Ducati. Nel corso della FP2 Bulega ha avuto un problema tecnico che lo ha costretto al box per una ventina di minuti, ma che non gli ha impedito di rientrare in pista per il finale del turno. Giornata non perfetta anche per Toprak Razgatlioglu che si è classificato secondo, ma ha tra le mani una BMW non perfetta a livello di setup con la quale ha patito soprattutto nel pomeriggio. Dietro i due mattatori del mondiale emerge Sam Lowes, tornato regolarmente ai nastri di partenza dopo lo stop “in corsa” di Estoril. Quarta piazza per Xavi Vierge su Honda e quinta per Andrea Iannone con la terza Ducati; il pilota di Vasto è scivolato alla curva undici in FP2, ma né lui né la moto hanno riportato conseguenze particolari. Sesto tempo per Alex Lowes davanti a Yari Montella e Ryan Vickers, in top ten anche Michael Van Der Mark e Andrea Locatelli. Appena dietro il compagno di squadra c’è Jonathan Rea, seguito da un Alvaro Bautista non in evidenza.