Supersport a Jerez: pole per Casadei, Vannucci e Herrera

Motori
Edoardo Vercellesi

Prime Superpole a Jerez con tanta Italia nelle posizioni importanti. In Supersport Casadei centra la seconda pole position in stagione, Oncu e Masià in prima fila. Terza pole di fila Vannucci in Supersport 300, Herrera prima nel WorldWCR con Ponziani quarta. 

SUPERBIKE, POLE PER BULEGA

Giornata di Superpole a Jerez per le categorie Supersport, Supersport 300 e WorldWCR, che iniziano a fare sul serio già dal venerdì. Un venerdì che parla italiano non solo in Superbike con Nicolò Bulega, ma anche nella middle class grazie a Mattia Casadei, che porta la MV Agusta del team MotoZoo alla seconda pole position in tre weekend. Dopo i fasti di Aragon, infatti, Casadei ha siglato un 1'41”959 nella parte finale della qualifica che gli ha garantito la prima posizione davanti a Can Oncu e Jaume Masià. Buona conferma anche per Philipp Oettl, reduce da un podio a Estoril e quarto in griglia, seguito da Jeremy Alcoba e Xavi Cardelus. La terza fila è aperta da Lucas Mahias, con Alberto Surra ottavo e Niccolò Antonelli in nona piazza. Appena fuori dalla top ten il campione del mondo Stefano Manzi, undicesimo. 

Risultati Supersport a Jerez

Supersport 300

Ultima pole position della storia della Supersport 300 per Matteo Vannucci, alla terza di fila dopo quelle di Aragon ed Estoril. Il suo 1’52"039 lo tiene davanti a Carter Thompson e al padrone di casa José Osuna, mentre la seconda fila è aperta da Jeffrey Buis e completata da David Salvador e Loris Veneman. Il secondo italiano in Superpole è Elia Bartolini all’undicesimo posto. 

Risultati Supersport 300 a Jerez

WorldWCR

Nessuna pole italiana nel WorldWCR, ma comunque una buona prestazione da segnalare per Roberta Ponziani. La pilota del team Klint Forward ha siglato il quarto tempo in una Superpole dominata dalla sua compagna Maria Herrera. Per la leader del mondiale è la terza pole in stagione, ottenuta davanti alla rivale per il titolo Beatriz Neila e la sorprendente wild card Paula Ramos. Venticinquesima Beatrice Barbera

Risultati WorldWRC a Jerez

