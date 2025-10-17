Giornata di Superpole a Jerez per le categorie Supersport, Supersport 300 e WorldWCR, che iniziano a fare sul serio già dal venerdì. Un venerdì che parla italiano non solo in Superbike con Nicolò Bulega, ma anche nella middle class grazie a Mattia Casadei, che porta la MV Agusta del team MotoZoo alla seconda pole position in tre weekend. Dopo i fasti di Aragon, infatti, Casadei ha siglato un 1'41”959 nella parte finale della qualifica che gli ha garantito la prima posizione davanti a Can Oncu e Jaume Masià. Buona conferma anche per Philipp Oettl, reduce da un podio a Estoril e quarto in griglia, seguito da Jeremy Alcoba e Xavi Cardelus. La terza fila è aperta da Lucas Mahias, con Alberto Surra ottavo e Niccolò Antonelli in nona piazza. Appena fuori dalla top ten il campione del mondo Stefano Manzi, undicesimo.