"Ho letto e sentito tante cose non vere riguardo al contatto tra me e Toprak nella Superpole Race". Così Nicolò Bulega all'indomani del GP di Jerez di Superbike, ultimo stagionale che ha visto Toprak Razgatlioglu conquistare il suo terzo titolo Mondiale tra le derivare di serie. Un fine settimana che, però, è destinato a essere ricordato anche per il contatto tra l'italiano e il turco durante il primo giro della Superpole Race, con Toprak finito in terra. Tante cose sono state dette e, con un lungo messaggio sui propri social, Bulega ha voluto chiarire la sua posizione, ribadendo l'assenza di intenzionalità dietro quanto successo: "La prima, e forse la più grave, è che l'avrei fatto apposta, niente di più falso. Chi mi conosce sa che il mio punto forte è sempre stato la percorrenza in curva, e la correttezza verso gli avversari. Dopo un'intera stagione fatta di sorpassi e controsorpassi al limite, da entrambe le parti, un errore può capitare. Forse se fosse capitato in un'altro weekend non avrebbe fatto tutto questo scalpore. Un errore che, vorrei sottolineare, è stato sanzionato con un long lap che ho scontato - ha scritto il pilota Ducati - La seconda cosa che ho letto è che non avrei chiesto scusa. Anche questo non è vero. L'ho fatto subito, nella prima intervista con TNT, non avevo altro modo per farlo e ho colto la prima opportunità che mi è stata concessa. Inoltre, chi mi ha visto in quei momenti sa bene che non ero affatto felice di aver vinto sapendo che Toprak era caduto".