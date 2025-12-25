Offerte Sky
Buon Natale, gli auguri dei piloti di F1 e MotoGP. FOTO

25 dicembre fotogallery
14 foto

Kimi Antonelli sotto l'albero con la famiglia, Pecco Bagnaia con la nonna a preparare la pasta per il pranzo di Natale. Ecco gli scatti e gli auguri social di alcuni grandi protagonisti del motorsport, dalla Formula 1 alla MotoGP e dalla SBK al rally

Il Natale dei piloti, tra scatti e auguri social

25 dicembre

Kimi Antonelli sotto l'albero con la famiglia, Pecco Bagnaia con la nonna a preparare la pasta...

14 foto

Aprilia, sotto l'albero un anno record. Il 2026...

MotoGp

Il 2025 è stato un grande anno per Aprilia, che si è regalata la stagione più vincente di sempre....

16 foto

Urla, lacrime e non solo: i team radio più belli

ascoltali

Tra urla e lacrime al termine di una vittoria, ai botta e risposta tra piloti e ingegneri e non...

10 foto

Norris con l'1, Max col 3: i numeri del Mondiale

Formula 1

Norris prende l'1 da campione del mondo in carica, privando Max Verstappen del numero che aveva...

23 foto

MotoGP, il calendario del Mondiale 2026

tutte le date

Semaforo verde del Motomondiale 2026 in Thailandia nel weekend del 27 febbraio-1 marzo; atto...

23 foto
