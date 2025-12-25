Buon Natale, gli auguri dei piloti di F1 e MotoGP. FOTO
25 dicembre
14 foto
Kimi Antonelli sotto l'albero con la famiglia, Pecco Bagnaia con la nonna a preparare la pasta per il pranzo di Natale. Ecco gli scatti e gli auguri social di alcuni grandi protagonisti del motorsport, dalla Formula 1 alla MotoGP e dalla SBK al rally
- KIMI ANTONELLI - F1 (pilota Mercedes)
- PECCO BAGNAIA - MOTOGP (DUCATI)
- VERSTAPPEN - F1 (RED BULL)
- MARC MARQUEZ - MOTOGP (DUCATI)
- GEORGE RUSSELL - F1 (MERCEDES)
- SEBASTIEN OGIER - RALLY (TOYOTA)
- OSCAR PIASTRI - F1 (MCLAREN)
- BULEGA (SBK) - DUCATI
- OCON - F1 (HAAS)
- ALEX MARQUEZ - MOTOGP (GRESINI RACING)
- OLIVER BEARMAN F1 - (HAAS)
- VINALES - MOTOGP (TECH3): STORIA INSTAGRAM CON JORGE LORENZO
- LAWSON - F1 (RACING BULLS)
- SCUDERIA FERRARI - F1