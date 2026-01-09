Moto, penalità per Sanders: vince Brabec

Una penalità di 6' per 'speed limit' ha condizionato la tappa delle moto. Daniel Sanders, infatti, che aveva tagliato il traguardo con il miglior tempo, è stato retrocesso al 3° posto a causa di una penalità. Ne approfitta la Honda dello statunitense Ricky Brabec, che conquista il successo parziale e si riporta a soli 45'' dall'australiano della KTM in classifica generale.