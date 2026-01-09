Nasser Al-Attiyah si prende il successo nella 6^ tappa della Dakar categoria auto e sale anche in vetta alla classifica generale davanti al sudafricano Lategan. Tra le moto successo per Brabec, che sfrutta una penalità di 6' inflitta a Sanders per 'speed limit'
Giornata da incorniciare per Nasser Al-Attiyah: il pilota della Dacia vince la 6^ tappa della Dakar (326 km da Hail a Riyad) e si prende anche la vetta della classifica generale, dove comanda con 4'22'' di vantaggio sul sudafricano Lategan, arrivato al traguardo in grande ritardo. Secondo posto di giornata per l'altra Dacia di Sebastien Loeb, terzo lo statunitense della Toyota Seth Quintero. Settima piazza per lo spagnolo della Ford Carlos Sainz.
Moto, penalità per Sanders: vince Brabec
Una penalità di 6' per 'speed limit' ha condizionato la tappa delle moto. Daniel Sanders, infatti, che aveva tagliato il traguardo con il miglior tempo, è stato retrocesso al 3° posto a causa di una penalità. Ne approfitta la Honda dello statunitense Ricky Brabec, che conquista il successo parziale e si riporta a soli 45'' dall'australiano della KTM in classifica generale.