Nipote e zio, i polacchi Goczal, hanno ottenuto i primi due posti nella nona tappa del Rally Dakar, in Arabia Saudita. La classifica generale è stata sconvolta con le Ford degli spagnoli Nani Roma e Carlos Sainz al primo e secondo posto. In questa prima parte della tappa maratona, tra Wadi ad-Dawasir e il bivacco, Eryk Goczal ha completato i 410 chilometri cronometrati in 3h46"42". Suo zio, Michal Goczal, alla guida della seconda Toyota Hilux del team Energylandia Rally, è arrivato secondo, con 7'45" di distacco, davanti all'australiano Toby Price su un'altra Toyota del team Gazoo Racing. Il pilota che questa mattina era in testa, il qatariota Nasser Al Attiyah su Dacia Sandrider, è scivolato al terzo posto. Ma il cinque volte vincitore della Dakar è a soli 1'10" dal nuovo leader provvisorio del rally-raid, Nani Roma su Ford Raptor, che a sua volta precede Sainz con la stessa vettura di 57".