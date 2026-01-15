Offerte Sky
Dakar 2026, risultati 11^ tappa: vincono Ekstrom e Howes. Benavides nuovo leader moto

Motori
©IPA/Fotogramma

Si è corsa oggi l'undicesima tappa della Dakar 2026. Nelle moto, vince lo statunitense Howes, al primo trionfo di una tappa della Dakar: la classifica generale vede il sorpasso di Benavides, che torna in testa davanti a Brabec. Successo per la coppia svedese composta da Ekstrom e Bergkvist nelle auto: i leader della classifica generale, Al-Attiyah e Lurquin, chiudono diciassettesimi, ma restano al comando della graduatoria 

LE CLASSIFICHE

C'è un nuovo leader nella classifica delle moto nella Dakar. Si tratta dell'argentino Benavides, al comando con 23" di vantaggio sullo statunitense Brabec, che nella tappa di oggi ha lasciato strada al suo rivale, chiudendo al sesto posto, a 1' 19" da Benavides e a 4' 56" dal primo posto. La vittoria è andata ad un altro statunitense, Skyler Howes, che conquista la prima tappa di Dakar della sua carriera, seguito dal francese Van Beveren (+00' 21") e dallo spagnolo Edgar Canet (+1' 15").

Auto, problemi per Lategan. Al-Attiyah si conferma leader

Nasser al-Attiyah e Fabian Lurquin resistono al comando della classifica generale delle auto nella Dakar 2026. La coppia del team Dacia Sandriders beneficia del problema accusato dal sudafricano Lategan (rottura del cuscinetto della ruota sinistra dopo 140 km) e, con una corsa controllata e senza troppi pericoli, chiusa in 17^ posizione (a 12' 47" dai vincitori di giornata), mantengono la leadership in classifica seguiti dalla coppia Roma-Haro, che ha guadagnato 4 minuti sui rivali. Il successo di tappa (durata 882 chilometri con arrivo a Al Henakiyah) è andato agli svedesi Ekstrom Bergkvist, ora quarti in classifica generale. Sul podio anche Dumas Winocq (+1' 22"), oltre a Sainz Cruz (+2' 26")

