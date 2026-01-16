Offerte Sky
Dakar, Al-Attiyah e Brabec vincono la 12^ tappa: titoli a un passo per entrambi

Motori
©Ansa

Nasser Al-Attiyah ipoteca il trionfo nella Dakar 2026 con il successo nella dodicesima e penultima tappa della competizione. Il pilota qatariota tocca quota 50 tappe vinte in carriera in Dakar e ora sogna il sesto trionfo assoluto nella categoria auto. Nelle moto Brabec torna al comando dopo aver lasciato momentaneamente la leadership della classifica a Benavides e aver vinto la tappa di oggi

DAKAR 2026, LE CLASSIFICHE

La sesta vittoria in carriera nella Dakar è a un passo per Nasser Al-Attiyah, vincitore della dodicesima tappa, lunga 720 km, da Al-Henakiyah a Yanbu, località in cui sabato 17 gennaio si correrà l'ultima frazione della competizione. Il pilota qatariota ha preceduto, al traguardo, Mitch Guthrie della Ford di 1'04" e Toby Price della Toyota Gazoo Racing di 1'25".  I diretti inseguitori di Al-Attiyah, Loeb e Roma, chiudono rispettivamente settimo e ottavo, vedendo lievitare il loro ritardo dal leader (di 7'22" Loeb e di 7'33" Roma).

Moto, Brabec si riprende la vetta della classifica

Dopo sole 24 ore al comando, Luciano Benavides è stato costretto a cedere nuovamente la testa della classifica delle moto a Ricky Brabec. L'americano, che partiva con 23 secondi di ritardo rispetto a Benavides, è stato abile a portarsi a casa la vittoria di tappa (la 13^ della sua carriera), infliggendo 3'43" all'argentino, secondo. Chiude il podio lo spagnolo Schareina, a 12'58" da Brabec. Benavides è chiamato ora a una rimonta pressoché impossibile nella tappa di domani, sabato 17 gennaio, di soli 108 km. Un precedente può aiutarlo, quello legato a suo fratello Kevin, che nel 2023 rimontò Price nell'ultimo stage, anche se allora c'erano solo 12 secondi a dividere i due piloti.

