Nasser Al-Attiyah ipoteca il trionfo nella Dakar 2026 con il successo nella dodicesima e penultima tappa della competizione. Il pilota qatariota tocca quota 50 tappe vinte in carriera in Dakar e ora sogna il sesto trionfo assoluto nella categoria auto. Nelle moto Brabec torna al comando dopo aver lasciato momentaneamente la leadership della classifica a Benavides e aver vinto la tappa di oggi

La sesta vittoria in carriera nella Dakar è a un passo per Nasser Al-Attiyah, vincitore della dodicesima tappa, lunga 720 km, da Al-Henakiyah a Yanbu, località in cui sabato 17 gennaio si correrà l'ultima frazione della competizione. Il pilota qatariota ha preceduto, al traguardo, Mitch Guthrie della Ford di 1'04" e Toby Price della Toyota Gazoo Racing di 1'25". I diretti inseguitori di Al-Attiyah, Loeb e Roma, chiudono rispettivamente settimo e ottavo, vedendo lievitare il loro ritardo dal leader (di 7'22" Loeb e di 7'33" Roma).