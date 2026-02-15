Il commento a caldo del 'Dottore' dopo il terzo posto nell'estenuante gara australiana: "Felice per me e per il team. Non eravamo tra i più veloci ma siamo comunque riusciti a non fare errori e siamo saliti sul podio, il che è molto bello e importante. Mi sono divertito molto". Dal 12 aprile scatta il GTWC con la 1000 km di Paul Ricard, valida per il primo round del campionato

Conclusa la 12 Ore di Bathurst, che ha visto Valentino Rossi e il suo equipaggio #46 del Team WRT conquistare il terzo gradino del podio, abbiamo raccolto le prime sensazioni del 'Dottore' alla fine di una prova australiana che è stata un susseguirsi di emozioni. Una gara che han messo a dura prova tutte le squadre.



"Devastante, sono davvero sfinito - ha detto Rossi al termine della 12 Ore - considerando il nostro passo non eravamo tra i più veloci ma siamo comunque riusciti a non fare errori e siamo saliti sul podio, il che è molto bello e importante. Mi sono divertito molto. Sono molto contento, per me, per Lello (Raffaele Marciello, ndr), Augusto (Farfus, ndr) e per tutto il WRT". Un'ottima prova che prepara il Dottore in vista dell’impegno full time del GTWC in programma il 12 Aprile per la 1000km di Paul Ricard, valida per il primo round del campionato.