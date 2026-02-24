Giornata importante per la Scuderia di Maranello e il campionato Endurance: mercoledì 25 febbraio è il giorno della presentazione ufficiale della 499P, la vettura per la nuova stagione del Wec. Alle 17.30 la diretta su Sky Sport 24

La Ferrari 499p per la prossima stagione del Wec sta per essere presentata. Quella di mercoledì 25 febbraio sarà una giornata importante per i tifosi e gli appassionati di motorsport che conosceranno la vettura con la quale si tenterà l'assalto al terzo titolo consecutivo. Appuntamento da non perdere, allora, alle 17.30 in diretta su Sky Sport 24: l'evento si terrà presso il Museo 'Enzo Ferrari' di Modena. Equipaggi confermati dopo il doppio trionfo del 2025 per il titolo piloti e Costruttori: