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F1, test Ferrari a Monza: nel filming day prove in vista di Miami

PROVE ROSSE

Nel "filming day" a Monza, Leclerc e Hamilton hanno lavorato in vista del ritorno in pista, a Miami, girando per un totale di 200 km. Osservata speciale la differente gestione dell’energia che risulta dalle modifiche del regolamento che entreranno in vigore in Florida. Si sono rivisti l’ala posteriore “macarena” e il flap dell’Halo. Il Gran Premio di Miami, nel weekend 1-3 maggio, sarà in esclusiva su Sky e in streaming su NOW

F1, LE NUOVE REGOLE

Durante la lunga "pausa" mondiale, in casa Ferrari non si è perso un giorno per provare a migliorare prestazioni e affidabilità, nel tentativo di dare una prima svolta positiva alla stagione. E così com’era prevedibile gli ingegneri del Cavallino hanno sfruttato ogni minuto del “filming day” di mercoledì 22 all’autodromo di Monza, blindato per l’occasione per lavorare lontani da occhi indiscreti, per raccogliere e valutare i dati in vista del ritorno ufficiale in pista, nel fine settimana 1-3 maggio, a Miami

Test sulla gestione dell'energia

In particolare, osservata speciale è stata la differente gestione dell’energia che risulta dalle modifiche del regolamento, ufficializzate la scorsa settimana dalla Fia per risolvere alcune criticità emerse nei primi Gran Premi stagionali e che entreranno in vigore in Florida. Charles Leclerc al mattino e Lewis Hamilton al pomeriggio si sono alternati sulla SF-26, restando in pista ognuno una ventina di giri, per un totale di 100 km a testa. Si sono rivisti l’ala posteriore “macarena”, in vista di un possibile debutto in gara, e il flap dell’Halo, ispirato a quello introdotto dalla Red Bull. Nel quartier generale di Maranello le prossime ore saranno dedicate agli approfondimenti delle valutazioni di tutte le informazioni raccolte a Monza.

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