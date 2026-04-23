Rally, nelle Canarie esame importante per Katsuta

La leadership del giapponese Takamoto Katsuta ne mondiale Rally affronta un esame decisivo questa settimana nelle Isole Canarie, quinta tappa della stagione 2026, con il pilota Toyota al via dopo i successi ottenuti in Kenya e in Croazia. Katsuta, primo non europeo in testa al mondiale, si è presentato bene e apparentemente senza pressioni già nella prova spettacolo tenutasi nello stadio di Las Palmas, dove ha ottenuto il miglior tempo, davanti al compagno di squadra Sami Pajari. Ottimo terzo -prima WRC2 in mezzo a nove WRC1- l’italiano Roberto Daprà (Skoda), a conferma di quanto mostrato già nello shakedown, quando ha dimostrato di aver trovato un set-up perfetto per la sua vettura e una buona base di partenza per un fine settimana che si annuncia lungo e difficile. Nel week-end spagnolo conteranno molto la precisione delle note e gli assetti, la scelta delle gomme e le condizioni meteo, ma più di tutto servirà tanta concentrazione e molta attenzione a non commettere errori. Un discorso che vale per Daprà, ma che vale soprattutto per Katsuta, insidiato in classifica generale dai compagni di scuderia Evans, Solberg e Pajari e alle prese con il rientrante Ogier, che renderà la conquista del podio un’impresa durissima.