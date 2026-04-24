Il 20enne Francesco Daniele, uno dei cinque figli del grande e indimenticato artista napoletano, debutta a Imola nel campionato italiano GT su una Lamborghini. Il suo messaggio sugli account del team DL Racing: "Una grande sfida, ma con il supporto del team e di tutti coloro che hanno reso possibile tutto questo, sono pronto a dare il massimo"

"Sono felicissimo di annunciare che per la stagione 2026 debutterò nel campionato con DL Racing. Sono davvero entusiasta di iniziare questo nuovo percorso insieme". Sono le prime parole attraverso le quali Francesco Daniele, uno dei cinque figli del grande cantautore napoletano Pino, ha annunciato attraverso gli account del team la sua nuova avventura nel motorsport, nel campionato italiano Gran Turismo. Guiderà una Lamborghini.

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"Darò tutto quello che ho in questa avventura" "Nonostante non abbia esperienza pregressa - prosegue - so che questa stagione sarà una grande sfida, ma con il supporto del team e di tutti coloro che hanno reso possibile tutto questo, sono pronto a dare il massimo. Un ringraziamento speciale a Diego Locanto per il suo costante supporto durante la preparazione per la stagione, e alla Toofast Academy, ad Alberto e Lorenzo per avermi guidato lungo il percorso. Infine, un enorme grazie a mia madre, la mia più grande fonte di supporto. Darò tutto quello che ho – ci vediamo a Imola".



