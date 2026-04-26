Wrc, Rally delle Isole Canarie: Ogier capitalizza, Solberg spreca

Toyota conferma il proprio dominio tecnico, Hyundai rincorre: ora il Mondiale si sposta sugli sterrati del Portogallo dal 7 al 10 maggio, tutto in diretta su Sky e in streaming su NOW OGIER VINCE IL RALLY DELLE ISOLE CANARIE, DOMINIO TOYOTA

Al Rally Islas Canarias la scena è stata tutta per Toyota e per il duello tra Sébastien Ogier e Oliver Solberg, protagonisti di una sfida serrata per la vittoria. Da una parte la lucidità e il controllo del campione francese, dall’altra la velocità e l’aggressività del giovane svedese. Solberg ha impressionato per ritmo e coraggio, restando incollato a Ogier fino alle battute finali. Ma proprio quando il colpo sembrava possibile, è arrivato l’errore: un’imprecisione fatale sulla penultima prova ha compromesso tutto, lasciando strada libera al francese. Ogier, dal canto suo, non ha sbagliato nulla. Gara costruita con intelligenza, senza eccessi, aspettando il momento giusto per colpire. Un copione già visto, ma sempre tremendamente efficace. Insieme al francese sul podio sono saliti Elfyn Evans (che torna leader del campionato) e Sami Pajari (al quarto podio consecutivo). A completare il poker Toyota ci ha pensato Takamoto Katsuta, quarto senza brillare.

Bottino pesante e prospettive: Ogier si rilancia Il successo alle Canarie vale molto più del risultato in sé. Per Ogier significa rilanciarsi con forza nel Mondiale, compensando un inizio di stagione così così con un bottino pesantissimo tra vittoria, Super Sunday e Power Stage. Il francese sarà presente anche al prossimo appuntamento, il Rally del Portogallo. Una notizia tutt’altro che secondaria, perché aggiunge un contendente di primissimo piano su una superficie, lo sterrato, dove il suo palmares e la sua posizione di partenza potrebbero aiutarlo a bissare il risultato spagnolo.