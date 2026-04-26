Wrc, Rally delle Isole Canarie: Ogier capitalizza, Solberg spreca

Wrc, Rally delle Isole Canarie: Ogier capitalizza, Solberg sprecawrc
Toyota conferma il proprio dominio tecnico, Hyundai rincorre: ora il Mondiale si sposta sugli sterrati del Portogallo dal 7 al 10 maggio, tutto in diretta su Sky e in streaming su NOW
Al Rally Islas Canarias la scena è stata tutta per Toyota e per il duello tra Sébastien Ogier e Oliver Solberg, protagonisti di una sfida serrata per la vittoria. Da una parte la lucidità e il controllo del campione francese, dall’altra la velocità e l’aggressività del giovane svedese. Solberg ha impressionato per ritmo e coraggio, restando incollato a Ogier fino alle battute finali. Ma proprio quando il colpo sembrava possibile, è arrivato l’errore: un’imprecisione fatale sulla penultima prova ha compromesso tutto, lasciando strada libera al francese. Ogier, dal canto suo, non ha sbagliato nulla. Gara costruita con intelligenza, senza eccessi, aspettando il momento giusto per colpire. Un copione già visto, ma sempre tremendamente efficace. Insieme al francese sul podio sono saliti Elfyn Evans (che torna leader del campionato) e Sami Pajari (al quarto podio consecutivo). A completare il poker Toyota ci ha pensato Takamoto Katsuta, quarto senza brillare.
Bottino pesante e prospettive: Ogier si rilancia
Il successo alle Canarie vale molto più del risultato in sé. Per Ogier significa rilanciarsi con forza nel Mondiale, compensando un inizio di stagione così così con un bottino pesantissimo tra vittoria, Super Sunday e Power Stage. Il francese sarà presente anche al prossimo appuntamento, il Rally del Portogallo. Una notizia tutt’altro che secondaria, perché aggiunge un contendente di primissimo piano su una superficie, lo sterrato, dove il suo palmares e la sua posizione di partenza potrebbero aiutarlo a bissare il risultato spagnolo.
Toyota detta il ritmo, Hyundai prepara la risposta
Se il duello sportivo ha acceso il rally, quello tecnico ha portato in dote le solite conferme: Toyota ha fatto la differenza. Prestazioni solide su tutte le vetture, passo costante e un setup perfetto hanno permesso al team giapponese di dominare il confronto diretto con gli avversari. Un risultato che permette a Toyota di entrare nell’élite dei Costruttori con più di 300 podi nel Wrc. Hyundai, invece, esce dalle Canarie con la necessità di reagire. Il prossimo round su sterrato rappresenta già un banco di prova fondamentale, visto che la squadra ha annunciato che porterà evoluzioni sulla i20 Rally1 specifici per le strade bianche. In questo contesto sarà importante anche il contributo di Dani Sordo che, dopo un buon rientro alle Canarie (settimo), è atteso al via anche in Portogallo per portare esperienza (e possibilmente punti) su un terreno dove può fare la differenza. Anche Ford M-Sport affila le armi in vista dello storico evento portoghese, dove schiererà ben 3 Puma Rally1: ai soliti McErlean e Armstrong si aggiungerà Sesks.