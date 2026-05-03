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GTWC Europe, Brands Hatch: Ferrari e Leclerc vincono Gara 1. Rossi sfiora il podio

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Ivan Nesta

Ivan Nesta

Giornata intensa a Brands Hatch per il secondo round del GT World Challenge Europe powered by AWS, primo appuntamento della Sprint Cup 2026, tra penalità decisive, prime volte (come la vittoria di Arthur Leclerc con la Ferrari) e conferme importanti...  Tutta la stagione dei motori sarà in diretta su Sky e in streaming su NOW

Gara 1: prima storica per Arthur Leclerc, penalità decisive

È l’equipaggio AF Corse #50 di Arthur Leclerc e Thomas Neubauer su Ferrari 296 GT3 a conquistare la vittoria in Gara 1, al termine di una corsa segnata dai colpi di scena.

Il successo arriva infatti anche grazie alle sanzioni inflitte alla Mercedes-AMG del team Verstappen.com Racing, penalizzata da un drive-through per un infrazione sotto il regime di bandiera gialla. Infrazioni che hanno colpito diversi equipaggi, tra cui anche la BMW #46 di Valentino Rossi. Per Leclerc si tratta della prima vittoria assoluta nel GT World Challenge Europe, un traguardo significativo in un weekend già molto solido per AF Corse.

Podi di categoria:

  • Silver Cup:
    1. Team WRT #30 – Lissom / Montenegro – BMW M4 GT3 EVO
    2. Walkenhorst Motorsport #34 – Day / Vilagomez – Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO
    3. Walkenhorst Motorsport #10 – Robin / Simon – Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO
  • Gold Cup:
    1. AF Corse #51 – Mosca / Zagazeta – Ferrari 296 GT3
    2. Garage 59 #58 – Fleming / Prette – McLaren 720S GT3 EVO
    3. CSA Racing #111 – Rougier / Kell – McLaren 720S GT3 EVO

Gara 2: LionSpeed GP torna e vince, Rossi vicino al podio

Riscatto totale in Gara 2 per la Porsche 911 GT3 R #80 LionSpeed GP di Feller / Buus, che si impone dopo il ritiro in Gara 1 mentre era in testa a causa di un problema allo sterzo.

Una prestazione solida permette al team di conquistare la vittoria davanti alla Mercedes-AMG GT3 EVO #3 del Verstappen.com Racing e alla Mercedes-AMG GT3 EVO #48 Winward Racing, dopo una super partenza di Maro Engel.

Grande gara anche per Valentino Rossi, tra i più veloci per tutto il weekend: la BMW M4 GT3 EVO #46 Team WRT chiude 4ª assoluta e prima tra le BMW, sfiorando il podio. Decisivo l’errore in partenza di Max Hesse che ha perso 2 posizioni nelle fasi di partenza.

 

Le categorie: AF Corse ancora protagonista, primo podio Temerario in Gold

Anche in Gara 2 le classi regalano spettacolo:

  • Silver Cup:
    1. CSA Racing #555 – Andriolo / Gachet – McLaren 720S GT3 EVO
    2. AF Corse #52 – Machiels / Stadsbader – Ferrari 296 GT3
    3. Eastalent Racing #84 – Reicher / Haase – Audi R8 LMS GT3 EVO II
  • Gold Cup:
    1. CSA Racing #555 – Andriolo / Gachet – McLaren 720S GT3 EVO
    2. AF Corse #51 – Mosca / Zagazeta – Ferrari 296 GT3
    3. VSR #163 – Michelotto / Spinelli – Lamborghini Temerario GT3

Da sottolineare proprio il primo podio per Lamborghini VSR in Gold Cup, risultato importantissimo per il nuovo progetto Temerario GT3 con la super coppia tutta italiana Spinelli-Michelotto.

Approfondimento

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