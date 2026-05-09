Nella terza giornata del rally del Portogallo in testa ancora il francese nove volte campione del mondo, davanti di 22 secondi su Neuville, poi Pajari e Soldberg. Il Rally di Portogallo è in diretta su Sky e in streaming su NOW fino a domenica

Terza giornata del rally del Portogallo favorevole a Sébastien Ogier (Toyota), che ha per ora messo in sicurezza il suo temporaneo vantaggio in classifica nelle prove più accidentate del programma e rese complicate da condizioni meteo difficili e caratterizzate da violenti scrosci di pioggia che hanno modificato sensibilmente la superficie di corsa e il grip delle vetture. Complici della fuga in avanti del nove volte campione del mondo francese anche le disgrazie di Solberg (Toyota) e le incertezze di Fourmaux (Hyundai), che hanno sconvolto la classifica e i distacchi rendendo più agevole il lavoro ai fianchi dei suoi avversari da parte del già dominatore di sette rally lusitani.