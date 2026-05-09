Rally Portogallo, Ogier ancora in testa davanti a Neuvilleterza giornata
Nella terza giornata del rally del Portogallo in testa ancora il francese nove volte campione del mondo, davanti di 22 secondi su Neuville, poi Pajari e Soldberg. Il Rally di Portogallo è in diretta su Sky e in streaming su NOW fino a domenica
Terza giornata del rally del Portogallo favorevole a Sébastien Ogier (Toyota), che ha per ora messo in sicurezza il suo temporaneo vantaggio in classifica nelle prove più accidentate del programma e rese complicate da condizioni meteo difficili e caratterizzate da violenti scrosci di pioggia che hanno modificato sensibilmente la superficie di corsa e il grip delle vetture. Complici della fuga in avanti del nove volte campione del mondo francese anche le disgrazie di Solberg (Toyota) e le incertezze di Fourmaux (Hyundai), che hanno sconvolto la classifica e i distacchi rendendo più agevole il lavoro ai fianchi dei suoi avversari da parte del già dominatore di sette rally lusitani.
Rally Portogallo, attesa per il rush finale di domenica
A provare a tenere il passo di Ogier restano Neuville (Hyundai) e Pajari (Toyota) con ritardi contenuti entro il mezzo minuto. Ma entro il minuto rimangono all’inseguimento anche Solberg ed Evans (Toyota), leader del campionato, in attesa di giocarsi tutto nel rush finale di una domenica molto attesa dagli appassionati, che prevede l’assegnazione anche dei punti addizionali del Super Sunday e della Power Stage. Ormai oltre il minuto e venti navigano Fourmaux e Katsuta (Toyota).
WRC2, la gara
In WRC2 bella battaglia senza esclusione di colpi tra Solans (Skoda) e Suninen (Toyota), alla quale possono ancora aggiungersi Gryazin (Lancia) e Korhonen (Toyota), mentre è fuori dalla lotta per la vittoria di tappa Yohan Rossel (Lancia), leader della categoria assieme al fratello Leo (Citroen) assente in Portogallo, uscito di strada nel secondo passaggio della speciale 17 di Amarante. All’inseguimento della Top Five l’italiano Daprà (Skoda), il cui ritardo non è al momento proibitivo.