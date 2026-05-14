Mattia Drudi è uno dei protagonisti annunciati della 24 Ore del Nurburgring, che prenderà il via con le qualifiche del venerdì, prima della gara: semafori spenti alle 15 di sabato 16 maggio, tutto in diretta sul canale YouTube di Sky Sport F1. Il pilota Aston Martin parla delle sue sensazioni per la corsa, delle difficoltà del circuito tedesco e della presenza in gara di Max Verstappen 24 ORE NURBURGRING, LA GUIDA

La 54ª edizione della ADAC 24h Nürburgring si prepara ad accendere l’Inferno Verde in un weekend da record assoluto. Sold out annunciato, oltre 160 vetture al via e la presenza di nomi di primo piano come Max Verstappen renderanno ancora più speciale una delle gare endurance più iconiche e imprevedibili del motorsport mondiale. Tra i protagonisti attesi c’è anche Mattia Drudi, pilota ufficiale Aston Martin, al volante della Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo #23 del team Natural Elements by Walkenhorst Motorsport. Il classe ’98 di Rimini arriva al Nürburgring dopo il trionfo nel centenario della 24 Hours of Spa nel 2024 e il titolo GT World Challenge Europe Sprint conquistato nel 2023. Drudi ha raccontato tutte le insidie di una corsa che definisce “unica nel suo genere”. “La 24 Ore del Nürburgring è una gara molto particolare, completamente diversa dalle altre”, ha spiegato il pilota italiano. “Ormai molte 24 ore stanno diventando quasi delle gare sprint, mentre qui l’obiettivo principale è sopravvivere fino al mattino, evitare danni e contatti. Non essendoci safety car, ogni secondo perso resta perso ed è difficilissimo recuperare”.

"Servono grandi capacità di adattamento e di reazione" Una delle caratteristiche che rende unica la gara è la continua variabilità delle condizioni lungo i 25 chilometri del Nordschleife. Un aspetto che, secondo Drudi, continua a esaltare il ruolo del pilota. “Le condizioni cambiano continuamente, a volte anche da una parte all’altra della pista. Magari un tratto è completamente asciutto e un altro è bagnato. Serve grande capacità di adattamento e rapidità di reazione. La notte, con le temperature che scendono, tutto diventa ancora più complicato. Però è proprio qui che il pilota può fare la differenza”. Drudi affronterà la gara con pneumatici Pirelli, in un contesto particolare come quello del Nürburgring dove non esiste il monogomma e ogni costruttore può scegliere il proprio fornitore. “È una gomma nuova per me”, ha raccontato il riminese. “Negli anni precedenti ho sempre corso con Michelin, sia con Aston Martin che con Audi. Sull’asciutto le prestazioni sono molto buone e siamo vicini ai livelli Michelin, che qui resta il riferimento. Sul bagnato stiamo ancora lavorando e migliorando, ma sono convinto che potremo fare bene anche con Pirelli”.

"Non c'è mai un attimo di respiro" Tra gli aspetti più duri della corsa, Drudi sottolinea soprattutto la componente mentale. Non a caso molti equipaggi GT3 Pro scelgono di schierare quattro piloti invece dei classici tre. “Secondo me è la gara più difficile a livello mentale”, ha spiegato. “Non hai mai un attimo di respiro. Anche quando non stai lottando direttamente con altre GT3 sei continuamente impegnato nei doppiaggi con le vetture delle classi più piccole. Le condizioni cambiano curva dopo curva e non puoi mai deconcentrarti. Essere in quattro aiuta tanto, soprattutto per arrivare più freschi nel finale”.