Rally di Grecia 2026: l'inferno dell'Acropoli apre la fase più dura del Mondiale

Evans arriva da leader ma dovrà aprire la strada. Toyota vuole confermare il suo dominio mentre Hyundai cerca la svolta nella gara che più le ha sorriso negli ultimi anni. Tutti gli appuntamenti in diretta su Sky e in streaming su NOW TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT

Il WRC cambia nuovamente pelle e si prepara a uno degli appuntamenti più duri e iconici dell’intera stagione. Dopo un avvio di stagione caratterizzato prettamente dall’asfalto, il mondiale arriva sui bollenti e dissestati sterrati della Grecia per l’ottavo round del campionato e primo vero spartiacque della seconda parte della stagione. Non è più il momento delle traiettorie pulite e del grip costante. Qui entrano in gioco pietre, caldo, polvere, gestione delle gomme e capacità di sopravvivenza. L’Acropoli resta il “Rally degli Dei”, ma soprattutto resta una gara piena di insidie e colpi di scena.

Evans alla prova di maturità Aprire la strada all’Acropoli può diventare una condanna sportiva: significa spazzare il fondo agli altri, cercare grip dove non c’è e allo stesso tempo evitare di finire troppo in fondo in classifica. Per Evans sarà una prova di maturità, ma anche una gara in cui limitare i danni potrebbe valere quanto attaccare. Alle sue spalle, Katsuta resta pienamente dentro la lotta iridata. Dopo il grande slancio costruito nella prima parte di stagione, il giapponese deve ora dimostrare di poter restare competitivo anche quando l’inerzia del campionato cambia. Con Solberg, Pajari e Ogier non lontani, l’Acropoli può riaprire giochi che sembravano indirizzati appena poche settimane fa.

Toyota contro Hyundai: dominio da confermare, risposta da costruire Toyota arriva in Grecia con la forza dei numeri e della supremazia tecnica, almeno su asfalto. Con i suoi 5 piloti nei primi 5 posti del campionato piloti, la Casa giapponese vuole confermare la sua forza anche su sterrati dissestati come quelli dell’Acropoli. Un risultato alla portata, anche grazie alla presenza di Sébastien Ogier, sempre capace di aggiungere esperienza, gestione e peso specifico a una formazione già fortissima. Hyundai, dal canto suo, vede nella Grecia una grande occasione. Ha vinto qui nel 2025 con Tanak e quest’anno Neuville ha già rilanciato la stagione del team con la vittoria in Portogallo, una gara che ha alcune caratteristiche simili all’Acropoli. Fourmaux cerca continuità dopo una prima parte complicata, mentre Dani Sordo rappresenta un’arma preziosa in un rally dove esperienza e sensibilità contano moltissimo. Lo spagnolo torna a dar manforte alla Casa coreana in una delle gare che storicamente gli hanno dato più soddisfazioni e può diventare fondamentale sia per il risultato di squadra sia per togliere punti pesanti agli avversari.

Loutraki, caldo e pietre: la nuova Acropoli resta una trappola L’edizione 2026 porta l’Acropolis Rally in una nuova fase, con il cuore dell’evento spostato a Loutraki e un percorso rinnovato che mantiene intatta la sua identità: sterrati dissestati, tratti rocciosi, grip variabile e temperature potenzialmente estreme. Le prove greche non perdonano. Nel primo passaggio la polvere e il brecciolino rendono difficile trovare trazione; nel secondo, il fondo si scava e affiorano pietre che aumentano esponenzialmente il rischio forature. Molto del risultato finale sarà determinato dalla capacità di gestione: equipaggi e mezzi saranno sotto stress costante. Per questo, in un campionato così combattuto, l’Acropoli non premierà soltanto il più veloce, ma chi saprà capire quando spingere e quando sopravvivere.