GTWC, Engel: weekend a due facce

Un weekend dai due volti per Maro Engel e Lucas Auer a Magny-Cours. Dopo il quarto posto conquistato in Gara 1 con la Mercedes-AMG GT3 #48 di Winward Racing, gara 2 ha raccontato una storia completamente diversa, con l’equipaggio del Mamba costretto ad accontentarsi della 19ª posizione. A complicare Gara 2 è stato soprattutto un problema durante il pit stop, che ha fatto perdere terreno alla Mercedes-AMG GT3 #48 e ha definitivamente compromesso le possibilità di replicare il risultato ottenuto il giorno precedente.

"Non è stata ovviamente la gara che volevamo fare. Abbiamo avuto un problema al pit stop nel momento di rimettere in moto la macchina e dovremo analizzare cosa sia successo", ha spiegato Engel al termine della corsa. Il quarto posto del sabato rimane quindi il punto più alto di un appuntamento nel quale, secondo il pilota tedesco, c’è stato comunque parecchio lavoro da fare per trovare la giusta competitività. "È stato un weekend abbastanza difficile per noi. Ho provato diverse cose cercando di fare degli step che penso siamo riusciti a fare. In Gara 2 però è stata un po’ più difficile rispetto a sabato".

"Capiremo dove possiamo migliorare"

Il quarto posto di Gara 1 aveva permesso alla coppia Engel/Auer di iniziare Magny-Cours con un risultato incoraggiante, mentre la domenica ha evidenziato maggiormente le difficoltà incontrate dalla #48. Due gare molto diverse che offriranno ora parecchi dati da analizzare in casa Winward e Mercedes-AMG Motorsport. Per Engel, però, è già tempo di guardare avanti. Il prossimo obiettivo è il Nürburgring, dove tornerà protagonista l’Endurance Cup e dove il tedesco, campione in carica della 24h del Nürburgring 2026, arriva con aspettative decisamente importanti. "Andiamo via da Magny-Cours molto focalizzati sul Nürburgring perché sappiamo di essere molto competitivi lì. È un tracciato che ci ha portato grandi risultati negli anni passati e speriamo di poter continuare su questa scia". Prima di tornare in pista ci sarà quindi il tempo per studiare quanto accaduto in Francia e provare a compiere un ulteriore passo avanti. "Analizzeremo bene questo weekend, capiremo dove possiamo migliorare con l’obiettivo di portare una performance un po’ migliore nei prossimi appuntamenti". Magny-Cours va così in archivio con un quarto posto al sabato e una domenica complicata per Engel e Auer. Il bicchiere resta a metà, ma ora l’attenzione si sposta completamente sul Nürburgring, una pista storicamente favorevole a Engel e Mercedes-AMG e sulla quale l’obiettivo sarà tornare a lottare stabilmente nelle posizioni di vertice.