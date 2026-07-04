Mapelli: "La Temerario GT3 è moderna, ora trasformare l’affidabilità in prestazioni"

La prima 24 Ore di Spa della Lamborghini Temerario GT3 si è conclusa con un risultato che va oltre la semplice classifica. Ne abbiamo parlato con Marco Mapelli, dell'equipaggio Rutronik Racing, che con la nuova GT3 di Sant’Agata Bolognese ha chiuso in 19^ posizione assoluta

La prima 24 Ore di Spa della Lamborghini Temerario GT3 si è conclusa con un risultato che va oltre la semplice classifica. L’equipaggio Rutronik Racing formato da Marco Mapelli, Luca Engstler e Patric Niederhauser ha portato la nuova GT3 di Sant’Agata Bolognese fino al traguardo in 19^ posizione assoluta , completando 537 giri in una delle edizioni più dure e calde dell’era moderna della classica belga. Più del piazzamento, però, contava la possibilità di raccogliere dati preziosi sul progetto che proprio Mapelli sta contribuendo a sviluppare fin dai primi chilometri.

Per il pilota italiano è stato Marco Mapelli un altro passo avanti nel percorso di crescita della Temerario GT3, reduce da una settimana intensa. Al Lausitzring , nel DTM, era stato infatti il primo a transitare sotto la bandiera a scacchi con la nuova Lamborghini, in quello che sarebbe stato il primo storico successo della Temerario GT3 in una competizione internazionale. Una penalità di 15 secondi inflitta dopo la gara gli ha però tolto la vittoria, retrocedendolo al secondo posto. Un episodio che, al di là del risultato ufficiale, ha confermato i progressi della nuova vettura . Anche a Spa le sensazioni raccolte da Mapelli sono state positive. "Ogni volta che andiamo in pista cerchiamo sempre nuove soluzioni per andare più veloce e il 99% delle volte troviamo qualcosa che ci permette di migliorare. Nel GT3 il regolamento limita molto gli interventi, ma la conoscenza della macchina per il team cresce continuamente e questo ci aiuta ad aumentare le prestazioni".

"Si parte dalle basi, pressioni degli pneumatici in base alle condizioni della pista e si arriva a lavorare su rigidezze, camber e tutte le regolazioni consentite durante un weekend di gara. Molto del lavoro viene svolto a casa dagli ingegneri: si studiano modifiche, si portano in pista, si confrontano con la configurazione precedente e si verifica se la direzione è quella giusta".

"È una macchina completamente diversa. Cambia lo stile di guida, cambia il modo di gestirla e anche il lavoro del team. Dal punto di vista della modernità siamo su un altro livello".

Lo sviluppo iniziale è stato concentrato soprattutto sull’affidabilità e sulla durata della macchina, più che sulla prestazione pura. Adesso dobbiamo trasformare tutto questo in velocità".

La 24 Ore di Spa ha confermato proprio questa filosofia

La #96 del Rutronik Racing ha visto la bandiera a scacchi senza particolari problemi tecnici, completando una gara fondamentale per raccogliere dati in una delle prove più severe dell'intero panorama GT. Mapelli sa bene che questa fase richiede pazienza. "Non è bello arrivare in pista sapendo di fare fatica a lottare per la vittoria quando sei abituato a venire qui per vincere. Però questo è il nostro mestiere e dobbiamo continuare ad aiutare l’azienda e i team a sviluppare la macchina".

Il 19esimo posto finale racconta solo una parte della storia. La vera vittoria di Spa, per Lamborghini, è aver completato senza problemi una delle gare più difficili del mondo con una vettura ancora giovanissima, proseguendo un percorso di crescita che, appena una settimana prima, aveva già mostrato il proprio potenziale nel DTM con quella che sarebbe potuta diventare la prima storica affermazione della Temerario GT3.