Nel round finale degli Europei 2026 a Kristianstad in Svezia, Noah Baglin conquista il titolo Ok (come Kimi Antonelli nel 2020 e nel 2021), mentre Will Green si laurea campione in Ok-J. Un altro doppio successo per Kart Republic di Dino Chiesa, che si conferma uno dei più grandi scopritori di talenti del motorsport mondiale MOTORI, TUTTE LE NEWS DI SKY SPORT

Noah Baglin e Will Green hanno conquistato un doppio titolo con Kart Republic nell'ultimo weekend di gara degli Europei 2026 a Kristianstad in Svezia. In Ok, Noah Baglin ha vinto i primi due round stagionali a La Conca ad aprile e a Valencia a maggio, prima che il settimo posto a Mulsen a giugno rimettesse in corsa Zac Drummond, sempre su telaio Kart Republic. In Svezia, però, il 14enne della Ferrari Driver Academy ha fatto suo il titolo già dopo le Super Heat di domenica mattina per poi chiudere al secondo posto la gara finale. Il nome di Baglin entra nell'albo d'oro insieme a quello di Kimi Antonelli, campione nel 2020 e nel 2021. Anche Will Green ha vinto la prima gara in Ok-J a La Conca, seguita dal terzo posto a Valencia e dalla vittoria a Mulsen. Così come Baglin, il 13enne della Williams Driver Academy ha conquistato matematicamente il titolo alla fine delle Super Heat, che gli hanno permesso di ammortizzare una finale sfortunata e lontana dalle prime posizioni. Kart Republic ha vinto così altri due titoli europei: il settimo in 9 anni (dalla fondazione dell'azienda) in Ok e il quarto in Ok-J.

Noah Baglin festeggia il titolo sul podio

Chiesa: "Spero che i piloti seguino Kimi e Lindblad" E' stata la vittoria anche di Dino Chiesa, il creatore del brand che si conferma uno dei migliori scopritori di talenti nel motorsport globale, da Lewis Hamilton e Nico Rosberg fino a Kimi Antonelli. "Grazie al duro lavoro e allo straordinario talento dei nostri piloti, siamo riusciti a conquistare un nuovo splendido risultato al termine degli Europei Fia Karting", ha commentato Chiesa. "La tradizione vincente di Kart Republic si conferma sul palcoscenico europeo grazie a giovani piloti che speriamo di vedere presto brillare in tutte le categorie del motorsport, seguendo le orme dei tanti che prima di loro hanno vestito i nostri colori, da Kimi Antonelli ad Arvid Lindblad fino a Rafael Camara. Con grande soddisfazione si conferma la validità della metodologia di lavoro di tutto il network Kr, con tanti piloti nelle prime posizioni sia in Ok che in Ok-J. Si tratta inoltre del primo trofeo Fia Karting dell’Era Korus: un momento altamente significativo per tutto il gruppo, all’interno del quale nascono e si sviluppano sinergie vincenti, proprio come quella che da molti anni unisce Kart Republic e i motori Iame all’insegna del successo".

Delfino: "Primo successo Korus è solo il primo passo" Come spiegato da Chiesa, è il primo successo in competizioni ufficiali Fia dell’era Korus, un momento di grande orgoglio per tutto il gruppo. "I successi dei piloti Kart Republic sono da diversi anni una meravigliosa certezza del panorama Karting europeo e globale", sottolinea il Ceo Giovanni Delfino. "Quest’oggi celebriamo il successo di Noah Baglin, Will Green e, una volta di più, il valore della formazione che ogni pilota riceve in Kart Republic lavorando al fianco di un maestro come Dino Chiesa. Si tratta del primo successo Fia Karting dell’era Korus: un momento dal sapore speciale che testimonia il quotidiano impegno degli iconici brand di tutta la nostra sezione karting, orientato al raggiungimento dei più alti risultati. Siamo certi che per Korus e in particolare per la divisione kart, questi successi rappresentino solo il primo passo di un percorso di integrazione e crescita che è già iniziato e attraverso il quale desideriamo essere protagonisti di un paddock ricco di passione e tradizione".

Will Green in azione