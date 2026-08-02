GTWC Europe, Gara-1 a Magny-Cours sotto il segno del team Verstappen

Gounon e Juncadella vincono con la Mercedes del Team Verstappen Racing la prima prova in programma sul tracciato francese. Arthur Leclerc sfiora il colpo con Ferrari. Valentino Rossi chiuse desto. Oggi Gara-2 in diretta alle 15.25 su Sky Sport Arena

La notte di Magny-Cours si colora di un blu RedBull. Jules Gounon e Daniel Juncadella conquistano Gara 1 del GT World Challenge Europe Sprint Cup al volante della Mercedes-AMG GT3 EVO #3 del Mercedes-AMG Team Verstappen Racing, al termine di una gara divertente ma ipotecata nelle prime fasi. Gounon e Juncadella hanno preceduto sotto la bandiera a scacchi la Ferrari 296 GT3 EVO #50 di Thierry Neubauer e Arthur Leclerc, seconda a 2”597. A completare il podio assoluto l’Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO #7 di Kobe Pauwels e Nicki Thiim, staccata di soli 3”395 dalla vetta. Proprio Thiim ha inoltre firmato il giro più veloce della gara in 1’37”922 nel tentativo di ricucire sulla p2 di Leclerc.

Ferrari #50, dalla rimonta alla lotta per la vittoria Tra i grandi protagonisti della serata c’è stata soprattutto la Ferrari #50 di AF Corse. Una gara iniziata all’attacco, con Thierry Neubauer capace di recuperare numerose posizioni già nelle prime fasi grazie ad una super partenza ed un bel duello con Max Hesse, riportando immediatamente la 296 GT3 EVO nelle zone nobili della classifica. Il grande lavoro del primo stint ha permesso ad Arthur Leclerc di salire in macchina nella seconda parte della corsa con la possibilità concreta di giocarsi il risultato assoluto. Il monegasco ha tenuto un ritmo altissimo, arrivando addirittura a mettere pressione alla Mercedes #3 e a lottare fino alle battute conclusive per una vittoria sfumata di poco più di due secondi. Un secondo posto che conferma comunque una prestazione di grande livello per l’equipaggio AF Corse che torna a sorridere dopo il “buio” di Misano e capace di trasformare una situazione iniziale complicata in una vera battaglia per il successo.

Rossi ed Hesse sesti con la BMW #46 Gara più difficile invece per Valentino Rossi e Max Hesse. La BMW M4 GT3 EVO #46 del Team WRT scattava dalla terza posizione, ma una partenza non perfetta del tedesco ha permesso alle Mercedes di Schiller e Auer di essere immediatamente più efficaci nelle prime fasi, facendo perdere terreno alla #46. Da quel momento la gara della BMW è diventata soprattutto una battaglia per recuperare quanto perso al via. Nel secondo stint Valentino Rossi si è così ritrovato a lottare per la quinta posizione, senza però riuscire a riportare la vettura nella zona del podio. Rossi e Hesse hanno concluso sesti assoluti e prima BMW in pista, a 18”765 dai vincitori, immediatamente davanti all’altra BMW WRT #32 di Charles Weerts e Kelvin van der Linde.

I podi di tutte le categorie In Pro, che coincide con il podio assoluto, vittoria per Jules Gounon/Daniel Juncadella (#3 Mercedes-AMG Team Verstappen Racing) davanti a Thierry Neubauer/Arthur Leclerc (#50 AF Corse) e Kobe Pauwels/Nicki Thiim (#7 Comtoyou Racing). Nella Gold Cup successo per Gilles Magnus/Rasmus Knutsson (#10 Boutsen VDS), ottavi assoluti, davanti a Tommaso Mosca/Matías Zagazeta (#51 AF Corse) e Thomas Fleming/Lorenzo Patrese (#58 Garage 59). In Silver Cup la vittoria va a Matteo Lismont/Iván Montenegro (#30 Team WRT), davanti ad Andrea Frassineti/Arthur Levi (#66 Tresor Attempto Racing) e Moisés Villagomez/Jake Day (#34 Walkenhorst Motorsport). Infine, nella Bronze Cup, primo posto per Marvin Dienst/Rinat Salikhov (#87 Winward Racing) davanti a Eddie Cheever/Patrick Dempsey (#93 Ziggo Sport Tempesta Racing) e Kiern Jewiss/Charlie Dawson (#222 2Seas Motorsport).