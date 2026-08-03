Indycar: da Portland inizia lo sprint finale, domenica 9 agosto la gara su Sky Sport F1

Tutto pronto per il GP di Portland, in diretta domenica 9 agosto su Sky Sport F1 dalle 22:15 ed in live streaming anche su NOW. Palou sempre leader con 83 e 87 punti di vantaggio su Malukas e Kirkwood, ma nelle ultime sei gare consecutive tutto potrà accadere, a partire dai 110 giri nel difficile circuito dell'Oregon

Da Portland, quindi, lo scatto verso il traguardo con un Alex Palou in netto vantaggio grazie ad una vittoria, quella di Nashville, che potrebbe risultare decisiva nel conseguimento del quinto titolo IndyCar, il quarto di fila. Raggiungendo il quinto trionfo stagione nell'ovale del Tennessee, lo spagnolo di Chip Ganassi Racing ha portato a 83 punti il vantaggio su David Malukas , forte di cinque podi ma ancora a secco di vittorie, mentre Kyle Kirkwood è staccato di 87 lunghezze dopo l’amaro 10° posto di Nashville, gara in cui avrebbe potuto lottare per punti pesanti se non fosse arrivata una neutralizzazione nel momento sbagliato. Più attardati gli altri, a partire da Christian Lundgaard e Pato O'Ward , il cui svantaggio ammonta a 104 e 121 punti. Per la coppia Arrow McLaren le opportunità di restare in gioco per il titolo sono poche e con 324 punti ancora disponibili l'unico modo per restare nella coda di Alex Palou è vincere e sperare che il catalano soffra qualche colpo basso.

La IndyCar sbarca a Portland per il 13° appuntamento della stagione 2026, round dal quale ha inizio lo sprint finale composto da sei gare consecutive da questo fine settimana a domenica 6 settembre. Il tracciato dell'Oregon quest'anno ospita il tradizionale Gran Premio prima del previsto , passando dal classico collocamento di fine agosto all'inizio dello stesso mese, per poi lasciare spazio alla novità di Markham (scelta al posto di Toronto), Washington DC , le due gare di Milwaukee e, infine, Laguna Seca .

I numeri di Portland

Nella storia del Gran Premio di Portland tre piloti hanno vinto altrettante gare, imponendosi in cima all'albo d'oro. Parliamo di Al Unser Jr (1984, 1994 e 1995), Michael Andretti (1990, 1991 e 1992) e Will Power, che al successo del 2019 ha aggiunto i due consecutivi del 2024 e 2025. Due, invece, i sigilli di Alex Palou, ottenuti nel 2021 e nel 2023, ma per il campione in carica Portland è ancor più speciale avendo messo le mani sia sul secondo (2023) che sul quarto (2025) titolo proprio in Oregon. Tra i piloti in attività contiamo un successo anche per Scott McLaughlin, primo nel 2022. Proprio il neozelandese del Team Penske ha bisogno di uno scossone alla classifica, avendo artigliato solamente due podi quest’anno e mancando dal gradino più alto del podio da Milwaukee 2024. Situazione non proprio ideale anche per Scott Dixon, la cui ultima stagione in Ganassi rischia di chiudersi senza soddisfazioni. Il sei volte campione non vede la top10 da inizio maggio, quando chiuse al sesto posto l'Indy GP, e non ha mai vinto a Portland. Sicuramente l'obiettivo è tornare ai vertici per chiudere il quasi eterno matrimonio con Ganassi in maniera più appagante.

La nuova Indycar è già scesa in pista: primi km per la IR-28 a Indianapolis

Nelle due settimane di pausa tra Nashville e Portland la IndyCar ha già messo un piede nel futuro. La serie americana ha, infatti, presentato la IR-28, nuova monoposto che nel 2028 erediterà la lunghissima carriera agonistica della IR-12 (DW12 in memoria di Dan Wheldon), poi diventata IR-18 con l'aerokit usato dal 2018. Il telaio IR-12 andrà in pensione alla fine del 2027 dopo 16 stagioni di attività e la IR-28 offre un grandissimo salto in avanti per prestazioni, sicurezza e affidabilità. Il progetto, sempre targato Dallara, promette nuovi record in pista e una competizione quanto mai accesa. Nel fine settimana appena trascorso la IndyCar ha svolto un test di valutazione nel circuito interno di Indianapolis, mettendo la IR-28 a disposizione di Alex Palou e Alexander Rossi, a cui la macchina è piaciuta sin da subito anche su pista bagnata.

Come e dove seguire il Gran Premio di Portland della Indycar

Di questo e tanto altro si parlerà durante i 110 giri del Gran Premio di Portland, con la tecnica e stretta pista a regalare tante sfide nell'arco della 12 curve e dei 3,1 km. Diretta imperdibile della gara su Sky Sport F1 domenica 9 agosto dalle ore 22:15, in live streaming anche su NOW.