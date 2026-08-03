In occasione del Rally Regione Piemonte quaranta possessori di Toyota GR Yaris hanno preso parte al GR Italy Experience. Guidati da Matteo Bobbi, ambassador di Toyota Gazoo Racing Italy, gli appassionati hanno vissuto una giornata davvero indimenticabile

Non solo gara, ma anche un’esperienza immersiva nel mondo del rally. In occasione del Rally Regione Piemonte, quinto appuntamento del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco 2026, quaranta possessori di Toyota GR Yaris hanno preso parte al GR Italy Experience, l’evento dedicato alla community Toyota Gazoo Racing Italy.

Guidati da Matteo Bobbi, ambassador di Toyota Gazoo Racing Italy, gli appassionati hanno vissuto una giornata esclusiva tra incontri con il team ufficiale, attività dedicate e la possibilità di mettersi al volante delle proprie GR Yaris lungo le strade che ospitano le prove speciali della gara.

Il momento più suggestivo è stato la GR Yaris Parade, una carovana di quaranta vetture che ha attraversato il percorso del rally prima di raggiungere la Prova Speciale “Robini”, dove i partecipanti hanno poi assistito al passaggio dei protagonisti del CIAR Sparco da una posizione privilegiata.

Un’iniziativa pensata per avvicinare ancora di più gli appassionati al mondo delle competizioni, permettendo loro di respirare l’atmosfera del rally dall’interno e condividere la passione per il marchio Toyota in uno degli appuntamenti più attesi della stagione.