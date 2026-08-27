Niente pausa per la IndyCar, che vola a Milwaukee per due gare cruciali nella corsa al titolo. Palou ha il suo secondo match-point per la quinta corona, ma la vittoria di Washington D.C. ha rilanciato Kirkwood. Gara 1 live su Sky Sport Arena sabato 29/8 alle 20:40; domenica 30/8 Gara 2 su Sky Sport MotoGP dalle 19:15: entrambi gli appuntamenti sono in streaming su NOW

Da Washington D.C. e dalla Freedom 250, fortemente voluta dal Presidente Donald Trump, la IndyCar si sposta in Wisconsin per due gare da 250 giri in uno degli ovali più iconici degli Stati Uniti. Il miglio da 9 gradi di banking fa da sfondo ad un campionato che, arrivato al 16° e 17° appuntamento, è ancora aperto dopo la dominante vittoria di Kyle Kirkwood davanti a Capitol Hill. Il numero 27 di Andretti Global, approfittando di un Alex Palou sorprendentemente poco brillante e incline all’errore, ha accorciato in classifica, passando da 134 a 91 lunghezze di svantaggio a tre gare dalla conclusione. 162 i punti disponibili tra la doppietta del Milwaukee Mile e il finale di stagione di Laguna Seca, in programma domenica 6 settembre, pertanto c’è ancora spazio ad un confronto per la Astor Cup, il trofeo che spetta al campione.

Ultima speranza per Kirkwood Nonostante la domenica storta a Washington D.C., Palou resta sicuramente il grande favorito e la gara di sabato potrebbe già incoronarlo se riuscisse a guadagnare 17 punti su Kirkwood, arrivando ad almeno 108 lunghezze di vantaggio. Tuttavia, gli ovali sono probabilmente la maggior minaccia per il catalano, non tanto sul piano competitivo (ormai Palou e Ganassi hanno dimostrato di rendere bene anche nei catini), quanto più sulle dinamiche che spesso ricorrono in questo genere di tracciati. Gli ovali, soprattutto quelli corti, sono imprevedibili e i rischi sono maggiori rispetto a cittadini e permanenti. Tutto ciò di cui Kirkwood ha bisogno per tenere acceso il proprio sogno in quella che, per il 27enne della Florida, diventa l’ultima chance.

La lunghissima storia di Milwaukee Nell'arco delle 118 gare corse dal 1937 il più vincente è stato Rodger Ward, a quota sette successi tra il 1957 ed il 1963. Da evidenziare il primato di Jim Clark datato proprio 1963, quando l'inglese fu il primo a vincere una gara americana con una monoposto a motore posteriore (Lotus), primeggiando nella seconda gara corsa a Milwaukee. Tra i piloti in attività menzioniamo gli acuti di Scott Dixon (2009), Will Power (2014), Pato O'Ward (gara 1 del 2024), Scott McLaughlin (gara 2 del 2024) e Christian Rasmussen, vincitore l’anno scorso. Quanto alle squadre, i numeri mettono il Team Penske nel ruolo di favorito grazie alle nove vittorie. Seguono Andretti (5), Ganassi (4), il team Rahal (2), Arrow McLaren (1) e Ed Carpenter Racing (1). Il miglio, caratterizzato da un banking simile a Indianapolis nelle quattro curve (9.2°), offre una storia lunghissima, partita dal AAA Championship Car, passata per USAC, CART e Champ Car per poi subire una brusca interruzione con la IndyCar nel 2015 a causa dello scontro tra Andretti Sports Marketing - promotore dell'evento – e Andretti Autosport, con il team di Michael accusato di aver usato i fondi del gruppo di promozione per colmare i debiti causati nel 2014 dal mancato rispetto degli accordi da parte dello sponsor di James Hinchcliffe. Come accennato, nel 2024 la corsa è finalmente tornata nel calendario ed entrambe le gare sono state molto movimentate. 250 i giri in programma per entrambi gli eventi, che dovrebbero richiedere quattro pit stop applicando anche un po’ di risparmio carburante nel caso in cui la Pace Car non fosse protagonista.