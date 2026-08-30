GTWC, Nürburgring: pole di Drudi, Aston Martin davanti a tutti. Rossi 12°

Mattia Drudi conquista la pole position per il settimo round del GT World Challenge Europe al Nürburgring, firmando la miglior media cronometrica (1:53.591) a bordo dell'Aston Martin #7 di Comtoyou Racing insieme a Sørensen e Thiim. L'italiano ha preceduto la Mercedes #17 e la Porsche #80 su un tracciato in cui la partenza al palo risulterà decisiva a causa del ridotto grip e della difficoltà nei sorpassi. Appuntamento alle 15 LIVE su Sky Sport F1 e in streaming su NOW

Pole position italiana al Nürburgring. Mattia Drudi porta l’Aston Martin #7 di Comtoyou Racing davanti a tutti nelle qualifiche del settimo round del GT World Challenge Europe. L’italiano, insieme a Marco Sørensen e Nicki Thiim, ha chiuso le tre sessioni con una media di 1:53.591, precedendo la Mercedes-AMG #17 di GetSpeed e la Porsche #80 di Lionspeed GP.

Nona posizione per la Ferrari #51 di AF Corse di Alessio Rovera, Tommaso Mosca e Nicklas Nielsen, mentre Valentino Rossi partirà dalla 12ª piazza con la BMW #46 del Team WRT condivisa con Daniel Harper e Max Hesse.

Una pole che assume ancora più importanza considerando le parole dello stesso Drudi alla vigilia. Il pilota italiano aveva indicato la qualifica come uno dei momenti fondamentali del weekend, sottolineando quanto sia difficile superare sul tracciato tedesco. Partire davanti permette quindi all’Aston Martin di affrontare la prima fase della corsa senza dover risalire un gruppo composto da ben 55 GT3.

La gara, però, si annuncia tutt’altro che semplice. Drudi ha evidenziato soprattutto il cambiamento delle condizioni rispetto agli ultimi appuntamenti del campionato, disputati con temperature decisamente più elevate. Al Nürburgring il grip è ridotto e storicamente i contatti rappresentano uno dei temi della corsa: passo gara e gestione del posteriore saranno quindi due delle chiavi principali delle tre ore.

La pole dell’Aston Martin è arrivata grazie alla grande costanza dell’intero equipaggio. Drudi, Sørensen e Thiim hanno fatto segnare rispettivamente 1:53.661, 1:53.806 e 1:53.308, per una media di 1:53.591. La Mercedes #17 di Maxime Martin, Maximilian Götz e Fabian Schiller si è fermata a 1:53.718, mentre la Porsche #80 di Ricardo Feller, Thomas Preining e Bastian Buus ha completato la top 3 con 1:53.789.

Alle loro spalle scatteranno la McLaren #59 di Garage 59 e la BMW #32 del Team WRT, rispettivamente quarta e quinta, mentre la Mercedes-AMG #3 del Verstappen Racing completa la terza fila.

Fondamentale il giro finale di Maro Engel che regala alla Mercedes-AMG del Mann Filter un 8th posizione in partenza. L'equipaggio ha bisogno di almeno un 4th posto in gara per chiudere matematicamente il discorso titolo.

Limitano i danni in AF Corse con la qualifica della Ferrari #51. Rovera, Mosca e Nielsen hanno ottenuto la nona posizione assoluta e di classe Pro con una media di 1:54.044. Tre posizioni più indietro troviamo la BMW di Valentino Rossi, 12ª in 1:54.240.

Gli italiani in griglia

Andrea Frassineti molto bene: decima posizione assoluta e seconda della Gold Cup per l’Audi #99 di Tresor Attempto Racing.

Più indietro troviamo Lorenzo Patrese, 27° assoluto con la Ferrari #74 di Kessel Racing nonostante l'equipaggio Bronze. Marco Mapelli partirà 34° con la Lamborghini Temerario #96 di Rutronik Racing, immediatamente davanti a Mirko Bortolotti, 35° con la Lamborghini #63 di TGI Team by GRT.

Rocco Mazzola è 40° con l’Audi #66 Tresor Attempto, mentre Simonazzi partirà 48° con la Porsche #54 di Dinamic GT. Chiude il gruppo degli italiani Daniele Di Amato, 49° assoluto con l’Audi #88 di Tresor Attempto Racing.

Le altre categorie

In Gold Cup scatterà davanti a tutti la McLaren #58 Garage 59 di Fleming-Prette-Goethe, addirittura settima assoluta. Seconda posizione di classe per l’Audi #99 Tresor Attempto Racing di Pereira-Frassineti-Aka, decima assoluta, davanti alla McLaren #111 CSA Racing di Rougier-Gachet-Kell, 11ª.

In Silver Cup la pole è della BMW #30 Team WRT di Montenegro-Lismont-Cordeel, 17ª assoluta. Alle sue spalle la McLaren #23 Team RJN di Lynn-Fitz-Simon-Dörr, 19ª, e la McLaren #5 Optimum Motorsport di Rappange-Oliveira-Porter, 21ª.

Infine la Bronze Cup: prima posizione di categoria e 18ª assoluta per la Mercedes-AMG #222 di 2Seas Motorsport con Jewiss-Dawson-Barr, davanti alla BMW #991 Paradine Competition di Vanthoor-Leung-Kellett, 20ª assoluta. Terza di classe la Mercedes-AMG #87 Winward Racing di Dienst-Piana-Salikhov, 26ª assoluta.

Tutto è quindi pronto per una gara che può avere un peso importante anche nella corsa al titolo. Il Nürburgring rappresenta infatti il settimo round della stagione del GT World Challenge Europe e il penultimo appuntamento dell’Endurance Cup.

La gara scatterà alle 15:00 e sarà trasmessa in diretta integrale su Sky Sport F1.