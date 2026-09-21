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Gtwc, Cairoli dopo Zandvoort: "Avevamo il passo per vincere, la Fcy ci è costata la testa"

zandvoort
Ivan Nesta

Ivan Nesta

©IPA/Fotogramma

Terzo posto e giro più veloce in Gara 2 per la Ferrari #14 di Emil Frey Racing. Matteo Cairoli racconta l'episodio che ha favorito i compagni di squadra Vermeulen e Green e spiega le difficoltà incontrate nel tentativo di rimonta

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"Un weekend al 50%". Matteo Cairoli riassume così la tappa di Zandvoort del Gt World Challenge Europe. Dopo un sabato da dimenticare per problemi tecnici, il pilota italiano ha chiuso terzo in Gara 2 insieme a Konsta Lappalainen, firmando anche il giro più veloce con la Ferrari #14 di Emil Frey Racing. "Avevo voglia di riscattarmi in un campionato che quest'anno è stato spesso difficile per noi. Domenica sono stato molto contento di vedere Konsta andare così forte: ha fatto un bel giro in qualifica", racconta Cairoli a Sky Sport. Il risultato della gara, però, lascia qualche rimpianto: "Secondo me avevamo il passo per stare davanti e provare a vincere". Cairoli attribuisce la perdita della posizione a un errore nell'uso dei comandi durante la neutralizzazione: "Konsta ha premuto il pulsante del pit limiter invece di quello della Full Course Yellow. È così che ci hanno superati". A cogliere l'occasione è stata la Ferrari #69 dei compagni di squadra Thierry Vermeulen e Ben Green, poi vincitrice della gara.

"Rimonta bloccata dalle temperature delle gomme"

Nel suo stint Cairoli ha provato a recuperare, ma seguire da vicino le vetture davanti ha messo in difficoltà la #14. "Quando mi avvicinavo, la macchina cominciava a soffrire e le temperature delle gomme salivano troppo. A un certo punto ho dovuto lasciare un po' di spazio per farle respirare, altrimenti rischiavo di girarmi", spiega. "In aria libera la Ferrari va molto bene; nel traffico riusciamo a tenere il passo solo per un po', prima che le temperature rendano difficile continuare a spingere". Per Cairoli, il bilancio tecnico resta comunque migliore rispetto all'inizio della stagione: "Siamo in una situazione più favorevole, anche se c’è ancora del lavoro da fare". Il prossimo obiettivo è Barcellona: "È una pista che mi piace. Proveremo a chiudere la stagione nel miglior modo possibile".

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