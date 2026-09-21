Gtwc, Cairoli dopo Zandvoort: "Avevamo il passo per vincere, la Fcy ci è costata la testa"

Terzo posto e giro più veloce in Gara 2 per la Ferrari #14 di Emil Frey Racing. Matteo Cairoli racconta l'episodio che ha favorito i compagni di squadra Vermeulen e Green e spiega le difficoltà incontrate nel tentativo di rimonta

"Un weekend al 50%". Matteo Cairoli riassume così la tappa di Zandvoort del Gt World Challenge Europe. Dopo un sabato da dimenticare per problemi tecnici, il pilota italiano ha chiuso terzo in Gara 2 insieme a Konsta Lappalainen, firmando anche il giro più veloce con la Ferrari #14 di Emil Frey Racing. "Avevo voglia di riscattarmi in un campionato che quest'anno è stato spesso difficile per noi. Domenica sono stato molto contento di vedere Konsta andare così forte: ha fatto un bel giro in qualifica", racconta Cairoli a Sky Sport. Il risultato della gara, però, lascia qualche rimpianto: "Secondo me avevamo il passo per stare davanti e provare a vincere". Cairoli attribuisce la perdita della posizione a un errore nell'uso dei comandi durante la neutralizzazione: "Konsta ha premuto il pulsante del pit limiter invece di quello della Full Course Yellow. È così che ci hanno superati". A cogliere l'occasione è stata la Ferrari #69 dei compagni di squadra Thierry Vermeulen e Ben Green, poi vincitrice della gara.