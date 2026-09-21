Gtwc, Engel dopo Zandvoort: "Weekend difficile, a Barcellona dobbiamo fare molto meglio"

Il titolo Endurance conquistato al Nurburgring non ha trovato seguito nei risultati del weekend Sprint di Zandvoort. Per Maro Engel e Lucas Auer, sulla Mercedes-Amg GT3 Evo #48 di Winward Racing, la trasferta olandese si è chiusa con un quattordicesimo posto in Gara 1 e un ottavo in Gara 2. "È stato un weekend difficile sul piano della performance", ha raccontato Engel a Sky Sport. "In Gara 1 abbiamo avuto un pit stop molto complicato, che ci ha costretti a chiudere quattordicesimi. In Gara 2 penso invece che abbiamo ottenuto il massimo possibile con l'ottavo posto". Il tedesco salva la risposta della squadra nella gara di domenica, pur riconoscendo che il bilancio resta al di sotto delle aspettative: "Siamo soddisfatti della prestazione che abbiamo mostrato come team domenica, ma non era il weekend che ci aspettavamo". Engel guarda già ai prossimi appuntamenti, Barcellona e Portimao, con un obiettivo preciso: "L'aspetto positivo è che siamo ancora davanti nella classifica Overall. Dobbiamo analizzare questo weekend e fare una prestazione nettamente migliore nelle prossime gare".