Wec: Ferrari vince in una pazza Austin, dramma Toyota nel finale

Nel Circuito delle Americhe, sede della Lone Star Le Mans, Ferrari torna alla vittoria nel Wec e lo fa con Antonio Fuoco, Miguel Molina e Nicklas Nielsen, autori di una gara perfetta. La 499P #50 ha preso la testa a soli 11 minuti dalla fine, quando la Toyota #7 si è dovuta ritirare per problemi idraulici. Italia che vince anche in LMGT3 con uno stoico Mattia Drudi, affiancato da Zach Robichon e Ian James sull’Aston Martin Thor IL PROSSIMO WEEKEND MOTOGP A MISANO E F1 A MADRID

Sembrava ormai fatta per Toyota ad Austin, teatro della Lone Star Le Mans, quinto round del Wec. Poi, a undici minuti dalla bandiera a scacchi, tutto è cambiato con la Ferrari 499P #50 di Antonio Fuoco, Nicklas Nielsen e Miguel Molina che ha conquistato la vittoria dopo il clamoroso ritiro della Toyota #7, fino a quel momento saldamente al comando. Per Ferrari è arrivato così il primo successo della stagione 2026, una vera e propria rivincita per un equipaggio che non vinceva dalla 1812 km del Qatar corsa nel marzo 2025.

Il dramma sportivo Toyota nell'ultimo quarto d’ora La Toyota #7 di Nyck de Vries, Kamui Kobayashi e Mike Conway aveva costruito una gara quasi perfetta. Partita dalla nona posizione, la vettura giapponese era riuscita a risalire progressivamente il gruppo, fino a conquistare la leadership nella parte conclusiva della corsa. De Vries, alla guida per più di tre ore, sembrava avere ormai la situazione sotto controllo, ma a poco più di dieci minuti dalla fine è arrivato il problema che ha cambiato la storia della gara. De Vries è stato costretto a rallentare per un problema alla pressione idraulica, perdendo il servosterzo e dovendo rientrare ai box quando aveva circa sei secondi di vantaggio sulla Ferrari. La #7 è stata così costretta ad un doloroso ritiro, chiudendo una gara che sembrava destinata a regalare a Toyota la prima vittoria della propria storia ad Austin. La Ferrari #50 si è ritrovata improvvisamente al comando e Nicklas Nielsen ha dovuto soltanto portare la 499P fino alla bandiera a scacchi. Dopo 167 giri, la 499P ha tagliato il traguardo davanti alla Cadillac #38 di Earl Bamber, Sebastien Bourdais e Jack Aitken, con l'Alpine #35 di Antonio Felix da Costa, Ferdinand Habsburg e Charles Milesi seconda sul traguardo ma penalizzata di cinque secondi per un unsafe release e, per questo, superata dalla Cadillac una volta finita la gara.

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Ferrari, una vittoria arrivata nel momento decisivo Il successo di Austin assume un peso particolare per Ferrari. La Casa di Maranello arrivava in Texas ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale e aveva iniziato il weekend nel migliore dei modi, con la pole position della #51 di Antonio Giovinazzi dopo lo storico pareggio in Hyperpole con Jack Aitken. Proprio la #51, però, è stata colpita da svariati problemi. Un pit stop lento ha fatto precipitare la vettura nelle retrovie all'inizio della terza ora, proprio mentre Giovinazzi stava lasciando spazio a Calado. Dopodiché, la Virtual Safety Car chiamata nell’ultima ora per lo stop della Lexus Akkodis Asp #78 ha giocato un brutto scherzo a Pier Guidi, appena fermatosi ai box. In salita anche la corsa della Af Corse #83, mai della partita e solo 14^ al traguardo.

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Aston Martin vicina al podio, niente punti per la Bmw #20 leader del mondiale Quarto posto per la Aston Martin #007, davanti alla seconda Alpine #36 e alla Toyota #8, penalizzata con un drive-through per aver violato il limite di velocità ai box (errore del limitatore), ma risalita grazie ad una bellissima sequenza di sorpassi di Buemi. Settima la Genesis #17, a punti per la seconda volta dopo Spa, seguita dalla Bmw #15. Quanto alla Bmw #20, arrivata ad Austin da leader a pari merito con la Toyota #7 (entrambe a 75 punti), gara totalmente sulla difensiva, con Rast, Frijns e van der Linde solo 12^.

Le classifiche dei mondiali piloti e costruttori Chiuso il quinto round, Bmw #20 e Toyota #7 restano davanti nel Mondiale Piloti, sebbene bloccate a 75 punti. La Toyota #8 ha ottenuto 8 punti ed ora è a 11 lunghezze di ritardo, mentre la Ferrari #51 è a –17 (un punto bonus per la Pole di Austin). Poi la Bmw #15 con 21 punti di svantaggio, gli stessi di Fuoco, Molina e Nielsen, il cui successo permette di tornare in corsa per il Mondiale. Nel Costruttori, Toyota a 140, Bmw a 131 e Ferrari a 114, attardata di 36 punti.

Aston Martin e The Heart of Racing fanno man bassa in LMGT3: Mattia Drudi vince ancora La festa Ferrari in Hypercar è stata accompagnata dal successo Aston Martin in LMGT3. La #27 Heart of Racing di Ian James, Zacharie Robichon e Mattia Drudi ha conquistato la vittoria davanti alla Porsche #91 Manthey e alla gemella Aston Martin #23. Giornate da sogno specialmente per Drudi, capace di vincere nell'arco di sette giorni la 3 Ore del Nurburgring del GT World Challenge Europe e la 6 Ore di Austin. Per di più, il sanmarinese ha corso senza aria condizionata nelle ultime fasi di gara in una Austin caldissima. Quarta la Ferrari #21 Vista Af Corse, mentre la Corvette #33, leader della classifica LMGT3, ha chiuso soltanto 12^. Ancora più indietro sia la Corvette Tf Sport #34, 14^, sia la Porsche Manthey #92, 15^ e bloccata da un problema alo sterzo. Al Fuji si arriverà con la Corvette #33 di Jonny Edgar, unico ad aver corso tutte le gare, ancora davanti con 76 punti, inseguito dai piloti della Af Corse #21, staccati di 26 lunghezze. A –27 la Porsche #92 e l'Aston Martin #23, seguite a ruota dalla Porsche #91 (-28) e dall'Aston Martin #27, che con la vittoria accorcia a –32. Prossimo appuntamento del Wec su Sky Sport domenica 27 settembre alle ore 04:00 per la 6 Ore del Fuji.

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