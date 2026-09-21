Italian motor week 2026, fino al 27 settembre oltre cento eventi in tutta Italia

Italian motor week 2026, fino al 27 settembre oltre cento eventi in tutta Italial'iniziativa
Per il quarto anno consecutivo, la Italian Motor Week torna con un vasto cartellone di eventi, ospitati dalle città più legate al mondo dei motori. Fino al 27 settembre oltre cento diverse iniziative, organizzate da Anci-Città dei motori, con un unico filo conduttore: l’amore e la passione per le due e le quattro ruote
L'Italia è il Paese dei motori e la passione per tutto ciò che è velocità fa parte del nostro dna, da sempre. Così, non può che riscuotere sempre maggiore successo l'Italia Motor Week, giunta alla quarta edizione. Tra le tantissime iniziative esclusive della manifestazione (calendario completo su www.cittamotori.it e www.italianmotorweek.it ), che si svolge fino a domenica 27 settembre, brillano le visite personalizzate a due gloriosi team di Faenza: il F1 Visa Cash App Racing Bulls e il Gresini Racing di MotoGp (venerdì 25 settembre). Chi sarà a Lucca potrà visitare il Museo Barsanti e Matteucci, inventori del motore a scoppio; spazio anche a eventi di grande richiamo come l'Imola Green all’Autodromo di Imola; poi le aperture dei Musei Ferrari di Modena e di Maranello e la possibilità di conoscere tutto il mondo Aprilia al Factory Outlet Aprilia di Noale. Quindi gli appuntamenti con il MAUTO a Torino, tra cui il tour su vetture d’epoca alla Palazzina di Caccia di Stupinigi, e i percorsi che fondono la passione per i motori alla rilevanza paesaggistica ed enogastronomica, come a Popoli (Corradino d’Ascanio), a Galliate (Achille Varzi) e a Sant’Agata Bolognese (Ferruccio Lamborghini). Nel programma non possono mancare le rievocazioni storiche, i test su pista, i raduni, tanti rally cittadini e convegni sul futuro della mobilità.
Zironi (presidente Città dei Motori): "La forza dell’IMW26 è un sistema di 40 comuni"
Luigi Zironi, sindaco di Maranello e presidente Città dei Motori: "La quarta edizione di Italian Motor Week mette a sistema un patrimonio culturale e industriale unico al mondo e dimostra come la passione per i motori sia un formidabile vettore di sviluppo turistico e una risorsa strategica per il Paese. La forza motrice di IMW26 è la nostra Rete: 40 amministrazioni comunali che fanno sistema, condividono risorse e strategie, trasformano le singole eccellenze locali in un calendario coordinato di offerta turistica integrata capace di attrarre appassionati da tutto il mondo e generare valore economico".
I numeri di Italian Motor Week
- 40 Comuni italiani a vocazione motoristica
- 12 Regioni
- 2 milioni di abitanti
Le edizioni precedenti
- IMW25 - 150mila presenze, 150 eventi in 13 regioni
- IMW24 - 140mila presenze, 126 eventi in 14 regioni
- IMW23 - 110mila presenze, 115 eventi in 12 regioni