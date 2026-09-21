Italian motor week 2026, fino al 27 settembre oltre cento eventi in tutta Italia

L'Italia è il Paese dei motori e la passione per tutto ciò che è velocità fa parte del nostro dna, da sempre. Così, non può che riscuotere sempre maggiore successo l'Italia Motor Week, giunta alla quarta edizione. Tra le tantissime iniziative esclusive della manifestazione (calendario completo su www.cittamotori.it e www.italianmotorweek.it ), che si svolge fino a domenica 27 settembre, brillano le visite personalizzate a due gloriosi team di Faenza: il F1 Visa Cash App Racing Bulls e il Gresini Racing di MotoGp (venerdì 25 settembre). Chi sarà a Lucca potrà visitare il Museo Barsanti e Matteucci, inventori del motore a scoppio; spazio anche a eventi di grande richiamo come l'Imola Green all’Autodromo di Imola; poi le aperture dei Musei Ferrari di Modena e di Maranello e la possibilità di conoscere tutto il mondo Aprilia al Factory Outlet Aprilia di Noale. Quindi gli appuntamenti con il MAUTO a Torino, tra cui il tour su vetture d’epoca alla Palazzina di Caccia di Stupinigi, e i percorsi che fondono la passione per i motori alla rilevanza paesaggistica ed enogastronomica, come a Popoli (Corradino d’Ascanio), a Galliate (Achille Varzi) e a Sant’Agata Bolognese (Ferruccio Lamborghini). Nel programma non possono mancare le rievocazioni storiche, i test su pista, i raduni, tanti rally cittadini e convegni sul futuro della mobilità.