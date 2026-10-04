Rally, Ford torna nel Wrc: squadra ufficiale dal 2028, auto nuova nel 2029

Rally, Ford torna nel Wrc: squadra ufficiale dal 2028, auto nuova nel 2029UFFICIALE
Dal cuore del gran finale del WRC in Sardegna, l'Ovale Blu ha annunciato il suo ritorno in forma ufficiale dopo 14 anni, di nuovo al fianco di M-Sport
Ford Racing tornerà nel Mondiale Rally come squadra ufficiale a pieno titolo dal 2028, con una vettura inedita pronta a debuttare un anno più tardi. È una notizia che genera grande positività in un ambiente che, con grande impegno, sta cercando di attrarre nuovi costruttori, soprattutto attraverso i nuovi regolamenti. Si chiude così un'assenza di quattordici anni di Ford come costruttore factory a tutti gli effetti, l'ultima volta risaliva al 2012. Il partner tecnico resta quello di sempre: M-Sport, alleato storico da trent'anni, che costruirà e gestirà la squadra ufficiale sotto le insegne di Ford Racing. Soddisfatto il promoter del campionato Éric Boullier, che ha accolto il rientro come una notizia "fantastica", mentre il presidente FIA Mohammed Ben Sulayem lo ha definito un momento significativo per la serie.
La tabella di marcia per Ford
Il ritorno è scaglionato su tre fasi. Nel 2027 Ford rimarrà formalmente alla finestra ma inizierà comunque nella sostanza ad aiutare maggiormente M-Sport, che schiererà la Fiesta Rally2 - potenziata con il kit omologato FIA - per sfidare le nuove WRC27. Dal 2028 Ford Racing entrerà direttamente nel programma, ma proseguirà per un’altra stagione con la Fiesta Rally2 “con gli steroidi”. Nel 2029 verrà invece introdotta una vettura completamente nuova basata sul regolamento WRC27. Un progetto che sarà basato su uno dei futuri modelli stradali europei del marchio — una Ford "rally-bred" ancora da svelare. L'impegno, ha spiegato Ford, porterà il supporto diretto della Casa su ingegneria, powertrain, aerodinamica e test sviluppo.