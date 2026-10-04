Rally, Ford torna nel Wrc: squadra ufficiale dal 2028, auto nuova nel 2029

Ford Racing tornerà nel Mondiale Rally come squadra ufficiale a pieno titolo dal 2028, con una vettura inedita pronta a debuttare un anno più tardi. È una notizia che genera grande positività in un ambiente che, con grande impegno, sta cercando di attrarre nuovi costruttori, soprattutto attraverso i nuovi regolamenti. Si chiude così un'assenza di quattordici anni di Ford come costruttore factory a tutti gli effetti, l'ultima volta risaliva al 2012. Il partner tecnico resta quello di sempre: M-Sport, alleato storico da trent'anni, che costruirà e gestirà la squadra ufficiale sotto le insegne di Ford Racing. Soddisfatto il promoter del campionato Éric Boullier, che ha accolto il rientro come una notizia "fantastica", mentre il presidente FIA Mohammed Ben Sulayem lo ha definito un momento significativo per la serie.