Gtwc, Frassineti: "Un podio che vale tanto. Ora voglio imparare da Verstappen"

Prima vittoria Silver e primo podio assoluto nel Gt World Challenge Europe per Andrea Frassineti, terzo a Barcellona con Ariel Levi sull'Audi di Tresor Attempto Racing. A Sky Sport racconta la partenza decisiva, il sorpasso sulla Lamborghini e guarda a Portimao: "La presenza di Max sarà un’opportunità per imparare" ENGEL DURO DOPO BARCELLONA: "NON SI CORRE COSI'"

Otto posizioni recuperate nel primo giro, un sorpasso decisivo dopo la Safety Car e, alla fine, un risultato atteso a lungo. Andrea Frassineti chiude la Sprint Cup del Gt World Challenge Europe con la prima vittoria in Silver Cup e il primo podio assoluto nella serie, conquistati insieme ad Ariel Levi sull’Audi R8 Lms GT3 Evo II #66 di Tresor Attempto Racing. Il terzo posto di Gara 2 a Barcellona arriva al termine di un fine settimana iniziato con segnali incoraggianti, ma segnato anche dal ritiro nella prima corsa. Nelle dichiarazioni raccolte da Ivan Nesta per Sky Sport, Frassineti racconta come l’equipaggio sia riuscito a trasformare il potenziale dell’Audi in un risultato concreto.

"Sull'asciutto sapevamo di avere il passo" La fiducia era nata già nelle prime prove libere, disputate sull'asciutto. "In FP1 abbiamo fatto segnare il quarto tempo assoluto. Sapevamo che, se fosse stato asciutto, avremmo avuto il passo per giocarci delle buone posizioni", spiega Frassineti. Le condizioni meteo hanno però complicato il percorso. Nella prima qualifica Levi ha dovuto cercare il ritmo, avendo avuto poco tempo per prendere confidenza con l'asciutto. Poi, in Gara 1, un contatto con la Ferrari #50 ha chiuso anticipatamente la corsa dell'Audi. "Il mio compagno ha avuto un incidente che non mi ha permesso di entrare in gara: si è dovuto ritirare per i troppi danni alla macchina. Sapevamo che potevamo andare veramente forte sotto l'acqua, come ha dimostrato la #99 vincendo l"assoluta".

Da dodicesimo a quarto nel primo giro L'annullamento delle seconde qualifiche per il rischio alluvione ha portato a utilizzare i risultati delle FP2 per definire la griglia di Gara 2. Questa volta è stato il romagnolo a prendere il via, dalla dodicesima posizione. "Sapevo che dovevo giocarmi il tutto per tutto se volevo puntare a un risultato assoluto, perché sorpassare non era facile, soprattutto per noi". La partenza ha cambiato subito le prospettive della #66. Il classe '06 è riuscito a evitare il caos alla prima curva e a emergere in quarta posizione: otto posti guadagnati nel primo giro. "Ho fatto una buona partenza e ho avuto anche quel pizzico di fortuna che ci era mancato: sono riuscito a evitare l'incidente in curva 1 e a uscirne senza troppi danni".

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Il sorpasso sulla Lamborghini e il lavoro sui freni Il passo successivo è arrivato alla ripartenza dopo la Safety Car, quando Frassineti ha superato la Lamborghini Temerario #163, poi vincitrice della Gold Cup con Loris Spinelli e Mattia Michelotto. "Grazie a una buona ripartenza sono riuscito a passare in terza posizione. Grazie a Tm Performance siamo riusciti a fare la differenza sugli altri in frenata: secondo me è stato fondamentale per costruire quel sorpasso". Un sorpasso spettacolare che ha portato l'Audi sul podio virtuale. Al cambio pilota, Levi ha raccolto il testimone e completato il lavoro, conservando il terzo posto assoluto e conquistando il successo Silver. "Avrei avuto il passo anche per giocarmi le posizioni davanti, ma alla fine il nostro obiettivo era la Silver. È andata bene: abbiamo vinto la categoria e siamo arrivati terzi assoluti".

"Finalmente il risultato che meritavamo" Per Frassineti, il valore del risultato supera quello della singola gara: è il primo podio assoluto nel Gt World Challenge Europe, ottenuto nel suo primo anno con l'Audi. "È un risultato che per me vale tanto. Devo ringraziare tutto lo staff di Tresor Attempto Racing, Gianni di Tm Performance, Zio Pelo e tutti i miei sponsor. Finalmente abbiamo portato a casa il risultato che meritavamo fin dall’inizio".