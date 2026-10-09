Un Super Weekend da non perdere su Sky: tutti gli appuntamenti da seguireguida tv
Vietato annoiarsi con Sky Sport. Un Super Weekend, ma soprattutto una super domenica che inizia alle 6 del mattino con il Masters 1000 di Shanghai, per proseguire con la gara di MotoGP in Indonesia alle 9, fino al Gran Premio di Singapore di Formula 1. Alle 16, ultima giornata del Mondiale di judo e alle 17.30 l'atteso big match di Premier, Liverpool-Manchester City. Alle 18 spazio a Sassuolo-Milan di Serie A, senza dimenticare il doppio appuntamento con la Serie A di basket. La guida agli eventi in diretta
Sabato 10 ottobre
- ore 08.55: MotoGP, Gran Premio d'Indonesia, Sprint Race su Sky Sport MotoGP
- ore 11.00: Formula 1, Gran Premio di Singapore, Sprint su Sky Sport Formula 1, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K
- ore 15.00: Formula 1, Gran Premio di Singapore, Qualifiche su su Sky Sport Formula 1, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K
- ore 16.00: Rugby, URC, Zebre-Edinburgh su Sky Sport Arena, Sky Sport 259
- ore 18.30: Premier League, Manchester United-Tottenham su Sky Sport Uno
- ore 20.45: Serie A, Napoli-Frosinone su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251
Domenica 11 ottobre
- ore 06.00: Tennis, ATP Shanghai su Sky Sport Tennis
- ore 09.00: MotoGP, Gran Premio dell’Indonesia, Gara su Sky Sport MotoGP
- ore 13.30: Tennis, WTA1000 Pechino, Finale su Sky Sport Max
- ore 14.00: Premier Padel 2026 Germania P2, Finale Femminile su Sky Sport Mix
- ore 16.00: Premier Padel 2026 Germania P2, Finale Maschile su Sky Sport Tennis, Sky Sport Mix
- ore 16.00: Basket, Serie A, Olimpia Milano-Universo Treviso su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket
- ore 16.00: Judo, Mondiale 2026 Baku, 8a giornata su Sky Sport 259
- ore 16.30: WorldSBK, Round d’Estoril, Race 2 su Sky Sport MotoGP
- ore 17.30: Premier League, Liverpool-Manchester City su Sky Sport Arena
- ore 18.00: Serie A, Sassuolo-Milan su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251
- ore 18.15: Basket, Serie A, Maxima Roma-Roma Basketball su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket