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GT World Challenge Europe: Max Verstappen contro Valentino Rossi, sabato LIVE su Sky

GTWC EUROPE

Il finale di stagione del GTWC Europe a Portimao ospita una sfida senza precedenti: Max Verstappen debutta nella categoria al volante della Mercedes-AMG GT3, sfidando per la prima volta in una gara GT3 Valentino Rossi sulla BMW M4 GT3 del Team WRT. Appuntamento storico da 13 titoli mondiali complessivi tra F1 e Motomondiale, decisivo per l'Endurance Cup. Evento live sabato 17 ottobre alle 18 su Sky Sport Arena e Sky Sport Max e in live streaming su NOW. Qui il VIDEO che c'intriduce all'evento

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