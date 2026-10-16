Ultima tappa per il GT World Challenge Europe con il round a Portimao: in pista per la prima volta da avversari Max Verstappen e Valentino Rossi. Ma sono tanti i piloti pronti a dare spetatcolo, come Arthur Leclerc e Lorenzo Patrese. Tutto in diretta sabato alle 18 su Sky Sport Arena e in live streaming su Skysport.it e NOW

LA PREVIEW DELLA GARA - VERSTAPPEN SUBITO IN PISTA