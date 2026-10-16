GTWC Europe: ultimo round con Verstappen e Rossi in pista live su Sky e in streamingGUIDA TV
Ultima tappa per il GT World Challenge Europe con il round a Portimao: in pista per la prima volta da avversari Max Verstappen e Valentino Rossi. Ma sono tanti i piloti pronti a dare spetatcolo, come Arthur Leclerc e Lorenzo Patrese. Tutto in diretta sabato alle 18 su Sky Sport Arena e in live streaming su Skysport.it e NOW
Weekend con le due ruote su Sky con l'ultimo atto della stagione Superbike, ma fine settimana spettacolare anche per le quattro ruote. A completare l'appuntamento motoristico della Casa dello Sport, l'ultimo round stagionale anche del GT World Challenge Europe a Portimao. Semaforo verde per la gara sabato 17 ottobre alle 18, su Sky Sport Arena e in streaming su Skysport.it. Una gara che vedrà il quattro volte campione del mondo di F1, Max Verstappen, correre per la prima volta contro la leggenda italiana della MotoGP Valentino Rossi. L’olandese sarà al volante della Mercedes Amg GT3, mentre l’italiano guiderà la vettura del team WRT, supportato da BMW. Per tutto il weekend continui aggiornamenti anche sul canale all news Sky Sport 24, su SkySport.it e sui canali social di Sky Sport con i risultati, gli highlights e tutti gli approfondimenti.
GT World Challenge Europe: la gara sabato LIVE su Sky
- Alle ore 18 su Sky Sport Arena e in live streaming su Skysport.it