Verstappen e Rossi, oltre ogni limite: le due leggende che stanno cambiando il motorsport

Dallo show con 15 sorpassi dell'olandese alla grinta del Dottore, frenato solo dalla sfortuna sulla Bmw. Nell'Endurance Cup a Portimao va in scena la filosofia pura di Max e Valentino: rimettersi in gioco per l'amore viscerale della competizione GTWC PORTIMAO, LA CRONACA DELLA GARA

Max Verstappen e Valentino Rossi. Due leggende, due generazioni, due storie apparentemente lontane, ma unite da qualcosa che va ben oltre i titoli mondiali e i successi in pista: un amore sconfinato per il motorsport. A Portimao, nell'ultimo appuntamento del Gt World Challenge Europe Endurance Cup, il quattro volte campione del mondo di Formula 1 e il nove volte iridato del Motomondiale hanno raccontato, ciascuno a modo proprio, cosa significhi essere un campione capace non soltanto di vincere, ma anche di ispirare.

Verstappen, il campione che contagia le folle Max Verstappen sta riscrivendo le regole del motorsport. Un pilota che sembra non conoscere limiti, capace di andare oltre le convenzioni e di trasformare ogni occasione al volante in una straordinaria dimostrazione di talento e passione. Perché ciò che rende davvero speciale il quattro volte campione del mondo non è soltanto la sua velocità, ma l'amore autentico e viscerale che nutre per le corse. Una passione contagiosa, che riesce a trasmettere a milioni di appassionati in tutto il mondo, avvicinando il pubblico a discipline e campionati che, grazie alla sua presenza, conquistano una visibilità straordinaria. Verstappen non si accontenta di vincere. Vuole correre, confrontarsi, mettersi alla prova, indipendentemente dalla categoria o dalla vettura che si trova a guidare. È questa la sua grandezza: interpretare il motorsport nella sua forma più pura, dove il piacere della competizione viene prima di qualsiasi altra cosa. Un approccio che sta abbattendo le barriere tra le diverse discipline dell'automobilismo, cambiando il modo stesso di vivere e raccontare le corse. A Portimao, nel suo debutto nel Gt World Challenge Europe Endurance Cup, l'olandese ha trasformato questa filosofia in uno spettacolo indimenticabile. Salito al volante della Mercedes-AMG GT3 numero 3 del Verstappen Racing nell'ultima ora della gara di tre ore, dopo aver ereditato la vettura da Chris Lulham e con l'equipaggio reduce da un drive-through, Verstappen si è ritrovato in ventiquattresima posizione. Da quel momento è iniziata una rimonta straordinaria, conclusa al nono posto: quindici posizioni recuperate attraverso sorpassi spettacolari, duelli al limite ma sempre puliti e una gestione del traffico semplicemente magistrale. Tra i momenti più emozionanti, la battaglia con Arthur Leclerc, uno dei passaggi più significativi di una prestazione che ha incantato il pubblico portoghese accorso sulle tribune dell'Autodromo Internacional do Algarve. Nel buio della notte, tra le curve cieche, i saliscendi e i continui cambi di pendenza delle montagne russe portoghesi, Verstappen ha messo in scena una dimostrazione di guida degna della sua reputazione, con una capacità di lettura delle situazioni e una precisione nei sorpassi che hanno reso la sua rimonta uno dei grandi racconti del fine settimana. Una prestazione destinata a fare il giro del mondo, ma che rappresenta soprattutto qualcosa di più grande di un semplice risultato sportivo. Perché Verstappen non si limita a guidare una macchina da corsa: riesce a trasformare ogni giro in un'espressione del suo talento e del suo amore per questo sport. Ed è proprio questa capacità di emozionare, coinvolgere e ispirare che lo rende uno dei personaggi più straordinari del motorsport contemporaneo. Vedi anche Nella notte di Portimao Verstappen dà spettacolo

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Valentino Rossi, il campione che ha aperto la strada Eppure, se oggi Verstappen sta contribuendo a portare il mondo della Formula 1 verso le competizioni Gt, c'è chi, qualche anno prima, aveva già dimostrato quanto la passione possa essere più forte delle convenzioni, delle aspettative e persino di una carriera leggendaria. Valentino Rossi, nel 2022, ha compiuto una scelta che avrebbe potuto apparire impensabile: ricominciare. Dopo nove titoli mondiali, una carriera che lo aveva consacrato come uno dei più grandi motociclisti di tutti i tempi e un'intera generazione cresciuta con il suo numero 46, Valentino ha scelto di intraprendere una seconda vita sportiva. Non cercando una strada semplice, non accontentandosi di partecipare a qualche competizione per il solo piacere di esserci, ma entrando nel Gt World Challenge Europe, confrontandosi nella categoria Pro con alcuni dei migliori specialisti delle corse Gt al mondo. Non gli è importato del giudizio degli altri, delle inevitabili aspettative o del rischio di mettere in discussione la propria immagine di campione. Ha seguito ciò che sentiva, scegliendo secondo coscienza e, soprattutto, secondo passione. Perché per Valentino Rossi le corse non sono mai state soltanto una questione di risultati. Sono una parte della sua identità. E quella scelta ha avuto un impatto enorme. Il pubblico che per oltre vent'anni lo aveva seguito sulle piste del Motomondiale ha iniziato a scoprire un universo nuovo: quello delle gare endurance, delle GT3, delle competizioni multicategoria, dei cambi pilota e delle strategie. Milioni di appassionati hanno imparato a conoscere un mondo che, fino a quel momento, molti di loro non avevano mai seguito. Valentino è diventato un catalizzatore di passione. Ha portato con sé il suo pubblico, ha acceso nuovi riflettori sul Gt World Challenge Europe e ha dimostrato che non esiste un'età, un palmarès o una reputazione che debbano impedirti di inseguire ciò che ami. E soprattutto non si è limitato a partecipare. Ha lavorato, imparato, affrontato difficoltà e costruito progressivamente una nuova identità sportiva, fino a diventare un pilota Gt affermato, capace di confrontarsi con i migliori interpreti della disciplina. A Portimao, però, la fortuna non è stata dalla sua parte. Il fine settimana della Bmw M4 GT3 Evo numero 46 del Team Wrt è stato condizionato fin dalle qualifiche, quando la cancellazione del miglior tempo di Valentino in Q2 per un track limit millimetrico ha contribuito a relegare l'equipaggio in fondo alla griglia di partenza. Nonostante questo, Rossi ha mostrato immediatamente il proprio valore. Partito dall'ultima posizione, il Dottore ha affrontato il primo stint con determinazione, mostrando un ritmo competitivo e la capacità di recuperare terreno nel traffico. Un problema tecnico lo ha però costretto a un rientro anticipato ai box, complicando ulteriormente una gara già iniziata in salita. La rimonta della Bmw numero 46 è proseguita, riportando l'equipaggio a ridosso della top ten, prima che nell'ultima ora la rottura di un braccetto della sospensione anteriore destra, mentre al volante si trovava Max Hesse, mettesse definitivamente fine alle speranze di un risultato importante. Un epilogo amaro, che tuttavia non cancella quanto Valentino abbia dimostrato ancora una volta di appartenere pienamente a questo mondo.

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