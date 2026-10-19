Leonardo Fornaroli nel WEC con McLaren: nel 2027 in Hypercar e riserva F1

Il 21enne piacentino amplia il proprio impegno con la scuderia britannica , che si prepara a tornare nella classe Hypercar del Mondiale Endurance e nella classe regina della 24 Ore di Le Mans. Fornaroli è già al lavoro sul nuovo prototipo MCL-HY , basato su telaio Dallara e motore AutoTecnica: in programma per oggi un test al Paul Ricard, pista in cui la Hypercar ha già girato ieri, mentre a Barcellona si correva la 6 ore.

L'ingresso nel programma WEC arriva dopo due stagioni da protagonista nelle categorie propedeutiche e una da riserva nel team di Woking . Dopo aver conquistato il titolo di Formula 3 nel 2024 , Fornaroli si è laureato campione di Formula 2 nel 2025 e nel gennaio 2026 McLaren lo ha nominato p ilota di riserva e Test and Development Driver per la Formula 1 . Il suo ruolo comprende il lavoro al simulatore e le attività di sviluppo della monoposto. Nel corso della stagione, l'italiano ha inoltre debuttato in un fine settimana di F1 partecipando alla prima sessione di prove libere del Gran Premio di Barcellona, conclusa con il quinto tempo. Il programma endurance affianca quindi le attività già previste in Formula 1. Per Fornaroli quella del WEC diventa la prima esperienza professionale e a tempo pieno nelle gare di durata , disciplina che ben dovrebbe sposarsi con l’attitudine e le caratteristiche dell’italiano, capace di prevalere sugli avversari specialmente per costanza e solidità.

Fornaroli entra in una line-up di alto livello

La squadra ha già annunciato Laurens Vanthoor, Alex Lynn e Mikkel Jensen, rispettivamente in arrivo da Porsche, Cadillac e Peugeot. Fornaroli si aggiunge a un gruppo che combina esperienza nelle gare di durata, grandi vittorie e conoscenza delle Hypercar, tasselli fondamentali per rispettare le giuste tappe nell’anno d’esordio.

“Entrare a far parte del McLaren Hypercar Team rappresenta un passo incredibilmente entusiasmante per la mia carriera e sono grato che il mio ruolo di pilota di riserva del McLaren Mastercard Formula 1 Team mi abbia aperto le porte a questa straordinaria opportunità”, questo il primo commento di Fornaroli. “Sono felice di continuare a ricoprire questo incarico anche il prossimo anno, affrontando al contempo questa nuova sfida. Rappresentare McLaren nel FIA World Endurance Championship e alla 24 Ore di Le Mans è un enorme onore e sono pronto a dare tutto me stesso per affrontare insieme questa nuova avventura. Vorrei ringraziare il McLaren Driver Development Programme per avermi sostenuto durante tutto il mio percorso e per avermi dato l’opportunità di sviluppare le mie capacità in un contesto così competitivo e prestigioso.”

Alle parole dell’italiano hanno fatto eco quelle di James Barclay, Team Principal: “Leo è un talento eccezionale. Vincere la Formula 3 è un risultato importante, ma riuscire a imporsi anche in Formula 2 al debutto nella categoria conferma il suo talento naturale e lo rende uno dei piloti più interessanti del panorama automobilistico. La sua velocità, la costanza e la maturità dimostrate in così giovane età gli hanno permesso di ottenere grandi risultati nelle categorie propedeutiche, e queste stesse qualità lo rendono un innesto molto promettente per il nostro McLaren Hypercar Team.

Stiamo costruendo una line-up di grande valore, che unisce piloti esperti nelle competizioni endurance a giovani talenti in vista della nostra stagione d'esordio. Ho avuto modo di lavorare brevemente con Leo nel mio precedente ruolo e sono rimasto molto colpito dal suo approccio e dalle sue prestazioni. Entrambi non vediamo l'ora di affrontare insieme la stagione del debutto di McLaren nel WEC.”

Salvo sorprese, il Mondiale Endurance 2027 inizierà il 27 marzo con la 1812 km del Qatar. Ma la stagione 2026 deve ancora chiudersi, quindi appuntamento a Monza per la 6 Ore, in programma l’8 novembre alle ore 11:00, in diretta sia sui canali Sky Sport sia in live streaming su NOW.